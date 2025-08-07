Martín Arévalo hizo que todo Boca y Estudiantes miraran de reojo lo que dice ESPN

Con el correr de las horas no hubo más novedades al respecto, pero en la mañana de este jueves 7 de agosto, periodistas de ESPN comenzaron a ratificar la información.

Augusto César (quizá uno de los más confiables en el mundo Boca), tuiteó: "Riquelme llamó a Veron. Boca quiere a Santiago Ascacibar. Ofrecieron 2.5 millones de dólares más el pase de Marcos Rojo. Oferta rechazada. Por ahora, no hay propuestas de rescisión del vínculo entre Boca y el defensor. El jugador se sigue entrenando aparte.".

Es decir, si bien la oferta fue rechazada, el interés por el "Ruso", parecería ser concreto.

Además, Riquelme entiende que Rojo no tendrá lugar en el club de la Ribera y lo más probable (sea en esta negociación o no), es que termine en el Pincha.

Se vienen horas importantes en lo que respecta a este tema.

Más de Boca y Estudiantes de La Plata

Está claro que Boca vive horas muy particulares. Con el Torneo Clausura como única competencia (por un muy mal 2025), Riquelme optó por disolver el Consejo de Fútbol.

El Xeneize, tendrá un partido muy relevante el próximo sábado 9 de agosto cuando reciba a Racing Club en la Bombonera desde las 16:30 horas.

En cuanto a Estudiantes de La Plata, los de Eduardo Domínguez se acomodaron con dos victoras consecutivas y recibirán este jueves 7 de agosto a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 21 horas.

El hecho de que jueguen un jueves, es debido a que tendrán la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo miércoles 13 de agosto ante Cerro Porteño en Paraguay. La vuelta será el 20 en la ciudad de las diagonales.

