urgente24
presidente > campaña > Javier Milei

CALOR POLÍTICO

Javier Milei lanza la campaña con la motosierra en la mano

Javier Milei adelantó en La Plata que LLA devorará al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Agradeció a su equipo, en particular a Sebastián Pareja.

14 de agosto de 2025 - 19:50
Javier Milei entre abrazos de campaña

Javier Milei entre abrazos de campaña

Un fuerte operativo de seguridad se registraba en la tarde-noche del jueves (14/08) en las inmediaciones del club Atenas, en La Plata, donde el Presidente Javier Milei encabeza el acto de inicio de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA).

image
Imagen en Club Atenas de La Plata

Imagen en Club Atenas de La Plata

Dirigentes como José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli se sacaron selfies con otros asistentes.

Noticia en desarrollo

Seguir leyendo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES