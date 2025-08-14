Un fuerte operativo de seguridad se registraba en la tarde-noche del jueves (14/08) en las inmediaciones del club Atenas, en La Plata, donde el Presidente Javier Milei encabeza el acto de inicio de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA).
CALOR POLÍTICO
Javier Milei lanza la campaña con la motosierra en la mano
Javier Milei adelantó en La Plata que LLA devorará al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Agradeció a su equipo, en particular a Sebastián Pareja.
14 de agosto de 2025 - 19:50
Dirigentes como José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli se sacaron selfies con otros asistentes.
Noticia en desarrollo