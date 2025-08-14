urgente24
en vivo COPA SUDAMERICANA

Mineiro 0 - Godoy Cruz 1: la carta de gol del Tomba no defrauda en Brasil

Godoy Cruz tiene un gran resultado a favor, tras un golazo de Santiago Andino. Está haciendo un buen partido ante Atlético Mineiro y por ahora da el batacazo.

14 de agosto de 2025 - 18:45

EN VIVO

Desde las 19, Atlético Mineiro recibe a Godoy Cruz por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Juegan en el Arena MRV, de Belo Horizonte. El encuentro es dirigido por el árbitro venezolano Alexis Herrera.

Comienza el 2T

Final del 1T

[VAR] Respira Godoy Cruz porque el gol de Mineiro queda anulado por un offside previo

¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: Santino Andino, una gambeta y un zurdazo fenomenal para abrir el marcador

Protagonismo del equipo brasileño, repliegue del equipo argentino

Parado en un 4-1-4-1, el elenco de Ribonetto adopta una lógica postura más reactiva. Espera a que el conjunto brasileño proponga y apuesta a contragolpear.

VIDEO: Manotazo salvador de Petroli para evitar un gol cantado de Mineiro

Mineiro la movió de lado a lado, el Tomba quedó desencajado y respondió el fuego

Contragolpe perfecto de Godoy Cruz que terminó en una buena respuesta del arquero brasileño

Gran remate de Andino, en rápido contragolpe del Tomba. Primer aviso del conjunto argentino.

Comienza el partido

El Tomba, con otras prioridades: "El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera"

En su presentación como nuevo entrenador, Walter Ribonetto no anduvo con rodeos: "El objetivo principal es mantener a Godoy Cruz en Primera División". El conjunto mendocino mira con preocupación la zona baja de la tabla. Aunque en los promedios no está complicado, la tabla anual (en donde quien quede en último lugar descenderá a la B) lo tiene en alerta. Está en la posición 24 de 30, y la distancia con San Martín de San Juan, el último, es de solo 7 puntos.

Cómo terminaron la fase de grupos Godoy Cruz y Atlético Mineiro

El Tomba finalizó primero del Grupo D con 12 puntos. Sumó tres victorias y otros tres empates.

El Mineiro quedó segundo del Grupo H con 9 puntos. De esa manera no logró clasificar directamente a la siguiente fase y tuvo que disputar el repechaje contra Atlético Bucaramanga (un caído de la Copa Libertadores), a quien venció.

El difícil presente del Tomba: estrena nuevo DT

Walter Ribonetto asumió hace menos de una semana como entrenador del Tomba tras la salida de Esteban Solari, quien dejó su cargo tras los magros números cosechados en el último tiempo. Ribonetto fue presentado como DT hace apenas unos días y hoy tendrá su primer desafío.

Equipo confirmado en Godoy Cruz

Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen, Meli; Poggi, Pol Fernández, Fernández; Altamirano, Auzmendi, Andino

