Desde las 19, Atlético Mineiro recibe a Godoy Cruz por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Juegan en el Arena MRV, de Belo Horizonte. El encuentro es dirigido por el árbitro venezolano Alexis Herrera.
Mineiro 0 - Godoy Cruz 1: la carta de gol del Tomba no defrauda en Brasil
Godoy Cruz tiene un gran resultado a favor, tras un golazo de Santiago Andino. Está haciendo un buen partido ante Atlético Mineiro y por ahora da el batacazo.
20:06
Comienza el 2T
19:49
Final del 1T
19:48
[VAR] Respira Godoy Cruz porque el gol de Mineiro queda anulado por un offside previo
19:37
¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: Santino Andino, una gambeta y un zurdazo fenomenal para abrir el marcador
19:23
Protagonismo del equipo brasileño, repliegue del equipo argentino
19:08
VIDEO: Manotazo salvador de Petroli para evitar un gol cantado de Mineiro
19:07
Mineiro la movió de lado a lado, el Tomba quedó desencajado y respondió el fuego
19:04
Contragolpe perfecto de Godoy Cruz que terminó en una buena respuesta del arquero brasileño
18:58
Comienza el partido
17:25
El Tomba, con otras prioridades: "El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera"
17:24
Cómo terminaron la fase de grupos Godoy Cruz y Atlético Mineiro
17:22
El difícil presente del Tomba: estrena nuevo DT
17:22
Equipo confirmado en Godoy Cruz
