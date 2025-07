Trump recula por el WSJ y pide liberar los testimonios del caso Jeffey Epstein

¡Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar ya! ¡Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar ya!

Como reveló Urgente24, Jeffrey Epstein, un financista influyente, fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en agosto de 2019. Aunque el médico forense dictaminó suicidio, teorías conspirativas hablan sobre un posible asesinato para silenciarlo, ya que se codeaba con famosos y la aristrocracia británica.

La obsesión con este caso radica en la creencia de que los nombres de figuras prominentes involucradas en su red de tráfico sexual permanecen ocultos. Sin embargo, a lo largo de los años, miles de documentos policiales fueron publicados sin revelaciones contundentes.

En febrero pasado, la administración Trump enfrentó una inesperada tormenta política cuando la flamante fiscal general Pam Bondi presentó los tan esperados "Archivos Epstein", provocando una inmediata desilusión entre los seguidores más fieles del presidente y figuras mediáticas conservadoras, ya que lo que se anunció como una revelación explosiva terminó siendo un conjunto de documentos que ya circulaban públicamente desde hace años.

Terrible artículo de WSJ: Trump habla de "secretos" con Jeffrey Epstein

Pero lo que más se especula como que habría activado la desclasificación de los documentos, ha sido el lapidario informe del diario Wall Street Journal, el cual relacionó directamente a Jeffrey Epstein con Donald Trump, demostrando que ambos eran muy cercanos, más allá de las populares fotos virales de ambos en fiestas.

El Wall Street Journal expuso que Trump le habría regalado a Epstein una colección de cartas por su cumpleaños de 50 años, en el 2003, con una nota obscena que incluía la silueta de mujer desnuda y su propio nombre. De hecho, se vería la firma “Donald” en el lugar del vello púbico y la dedicatoria “feliz cumpleaños –y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

Sin embargo, Donald Trump ha negado la carta y ha calificado al artículo del Wall Street Journal de “falso, ridículo y malicioso”. El presidente dijo que “en breve” demandaría al WSJ, a su empresa matriz News Corp y a su propietario Rupert Murdoch.

En una publicación posterior en Truth Social, Trump calificó la carta de "FALSA" y añadió: "Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos".

Espero con ansias que Rupert Murdoch testifique en mi demanda contra él y su periódico basura, el WSJ. ¡Será una experiencia interesante! Espero con ansias que Rupert Murdoch testifique en mi demanda contra él y su periódico basura, el WSJ. ¡Será una experiencia interesante!

Por último, Trump sentenció: "¿por qué los demócratas, que controlaron los 'archivos' durante cuatro años... no los usaron? ¡¡¡PORQUE NO TENÍAN NADA!!!"

A pesar de que el WSJ no publicó la imagen de la supuesta carta, lo cierto es que, desde hace varios años, circulan imágenes de ambos en una fiesta en Mar-a-Lago, suceso que data de 1992, justo cuando el republicano estaba recién divorciado. En tales imágenes se ve a Trump rodeado de hermosas mujeres, bailando, junto a Epstein. Más tarde se las identificaría como porristas de los Bills de Buffalo, equipo de la NFL.

