Guido Kaczka reemplazó el polémico juego de 'pis y caca' con perros: Los motivos

Y para colmo, el ex participante de Gran Hermano contó que llevó a su perra sin saber lo que realmente implicaba el concurso y que cuando se enteró quedó shockeado: "Yo llevo a un concurso a mi perra pero no sabía que era así, cuando lo supe me quería morir. Lo digo para que no le pase al resto." El lío crecía y Guido se veía en el medio de un torbellino. No era fácil bancarse tanto reproche y al mismo tiempo mantener al público prendido.