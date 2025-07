Cocaína en el puerto de Vicentin: El poder narco aún navega impune

image Se trata del mayor decomiso de droga en la vía fluvial argentina.

Cocaína en el puerto de Vicentin

En la madrugada del 30 de abril, se realizó uno de los golpes más significativos al narcotráfico en la historia del país. A partir del operativo, 21 tripulantes del barco quedaron detenidos, todos de nacionalidad filipina. No obstante, todos fueron liberados horas después, a excepción de Caputero, quien quedó detenido con prisión preventiva.

Durante el procedimiento, se encontraron 16 bultos con panes de cocaína escondidos en bolsos estancos dentro de los refrigeradores de la nave.

El buque "Ceci", que venía de Emiratos Árabes con bandera de Islas Marshall junto a una carga declarada de pellets de, tenía como siguiente escala el puerto de Montevideo (Uruguay) y como destino final Ámsterdam (Países Bajos), lo que refuerza la hipótesis de una logística internacional al servicio del crimen organizado. Antes de llegar a la Argentina había realizado una parada en el Pontón Recalada, en aguas internacionales del Río de la Plata.

image Un barco contaminado.

La presencia de restos de agua salada en los bustos que contenían los bultos hizo inferir a los investigadores que la maniobra se realizó cerca de Montevideo, en el Océano Atlántico, y no en el agua dulce del río Paraná.

La hipótesis se sustenta también en que el buque mercante había recalado en inmediaciones del puerto de la capital uruguaya antes de arribar a San Lorenzo. Lo llamativo es que, desde el cordón industrial, debía pasar nuevamente por la terminal de Montevideo y desde ahí hacia Ámsterdam, Países Bajos, donde se cree que estaba destinado el cargamento, de valor millonario.

Según el legajo penal, aquel 30 de abril, el capitán del MV Ceci fue quien alertó al responsable de la operatoria general del barco sobre la presencia de bultos sospechosos en la cámara frigorífica del buque, y este se puso en contacto con un abogado de un estudio jurídico, quien formalizó la denuncia ante la UIF.

De no haber sido por esa denuncia, quizá jamás se hubiera conocido el caso, por ende surge la pregunta sobre quién y cómo se controlan los puertos y vías navegables.

Vale tener en cuenta que los dos filipinos detenidos, sin embargo, no serían más que piezas que, a cambio de dinero, colaboraron con una organización criminal de la que aún no se conocen detalles ni detenidos. Pese a ello, hasta el momento no hay detenidos de la estructura mayor ni altas precisiones sobre la logística que permitió el ingreso de semejante cargamento al circuito internacional.

