Elon Musk lanzó "gran bomba" contra Donald Trump: "Está en los archivos Epstein"

“Mira, Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo”, expresó Trump en el Despacho Oval. “Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.

Es evidente que Trump conocía que Elon Musk podría lanzar esa 'bomba'. Además, el presidente de USA había amenazado hace unas horas con cancelar todos los contratos públicos con empresas vinculadas a Musk.

La semana pasada, Elon Musk dejó a su cargo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de liderar el recorte del gasto público en el Gobierno de Trump, por las discrepancias con el plan fiscal del republicano.

Tras su salida del gobierno, el magnate calificó de "abominación repugnante" el plan fiscal de Donald Trump. Desde entonces, los cruces fueron creciendo.

Jeffrey Epstein: Un caso que sigue generando controversia

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en agosto de 2019. Aunque el médico forense dictaminó suicidio, teorías sin fundamento sobre un posible asesinato para silenciarlo continúan circulando entre sus seguidores.

La obsesión con este caso radica en la creencia de que los nombres de figuras prominentes involucradas en su red de tráfico sexual permanecen ocultos. Sin embargo, a lo largo de los años, miles de documentos policiales fueron publicados sin revelaciones contundentes.

En febrero pasado, la administración Trump enfrentó una inesperada tormenta política cuando la flamante fiscal general Pam Bondi presentó los tan esperados "Archivos Epstein", provocando una inmediata desilusión entre los seguidores más fieles del presidente y figuras mediáticas conservadoras, ya que lo que se anunció como una revelación explosiva terminó siendo un conjunto de documentos que ya circulaban públicamente desde hace años.

