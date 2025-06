Elon Musk contra el plan fiscal de Trump: "Abominación repugnante"

image.png

“Este proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y electoralista, es una abominación repugnante. Debería darles vergüenza a quienes votaron a favor: saben que lo han hecho mal. Lo saben. Lo siento pero ya no lo soporto”, escribió Musk en su cuenta oficial en X.

Los senadores más conservadores repudian al plan fiscal de Trump

El plan fiscal, catalogado por Donald Trump como «el gran y hermoso proyecto de ley», superó su primera instancia en la votación de la Cámara de Representantes del jueves (22/05/ 25) tras un largo y arduo debate nocturno que concluyó con una ajustada aprobación por la mañana de 215 frente a 214 votos. El Senado decidirá proximamente si la iniciativa sale adelante o no.

Todo este último tiempo, el presidente Donald Trump ha venido catalogado de "fanfarrones" a los disidentes republicanos, a quienes ha instado a votar a favor. Hace un mes, sólo votaron dos únicos republicanos en contra en aquella sesión en la Cámara de Representantes, pero aún falta ver que harán los senadores.

En ese sentido, eñ mandatario estadounidense tildó de "loco" al senador Rand Paul tras que este legislador de Kentucky afirmara que no apoyaría la legislación aludiendo que incrementa el límite legal de la deuda estadounidense.

“Simplemente, no estoy a favor. Eso no es conservador”, afirmó Paul. Del mismo modo, el líder republicano del Senado, John Thune, sostuvo que elevar el techo de la deuda es imprescindible y que “el fracaso no es una opción”, dado que el Departamento del Tesoro estima que Estados Unidos agotará su capacidad de endeudamiento entre agosto y septiembre.

Otros senadores republicanos, entre ellos Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; y Josh Hawley, de Missouri, han alzado la voz contra una parte del plan fiscal que contempla ciertos recortes en Medicaid (programa de atención médica para personas con discapacidades y de bajos recursos).

Elon Musk lidera la subversión parcial republicana

El megaproyecto impulsado por Donald Trump, que incluye recortes fiscales y propone imponer impuestos a las remesas —es decir, impuestos al envío de dinero por parte de personas que residen en EE.UU. hacia sus países de origen, lo que afectaría especialmente a la comunidad latina— ha destado una ola de críticas de algunos sectores de los republicanos y del propio Elon Musk.

image.png Tras abandonar DOGE, Elon Musk critica el plan fiscal de Trump | GENTILEZA DE IMAGEN FOX NEWS

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX y exasesor presidencial a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), considera que, en caso de ser aprobado, el proyecto impondría a los ciudadanos estadounidenses una deuda “abrumadoramente insostenible” y sumaría tres billones de dólares al déficit nacional en un plazo de diez años, a pesar de los recortes en programas de salud y asistencia social que está llevando a cabo la administración Trump.

image.png Trump y Elon Musk con visiones opuestas sobre el proyecto de ley presupuestario | GENTILEZA CBS NEWS

"Aumentará masivamente el ya gigantesco déficit presupuestario a $ 2,5 billones (!!!) y cargará a los ciudadanos estadounidenses con una deuda aplastantemente insostenible", sentenció en un posteo de hace días en X.

Tras tales declaraciones lapidarias contra el plan fiscal, la Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, reconoció que el presidente Trump conoce la opinión del empresario.

No obstante, Thomas Massie, uno de los únicos dos republicanos que votaron en contra en la Cámara de Representantes, apoyó completamente al magnate tecnológico en su rechazo al plan fiscal de Trump. "Tiene razón", escribió en X.

Por su parte, hubo una tirada de orejas a Musk por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien dijo que había hablado con el empresario por teléfono durante más de 20 minutos y que le argumentó que el proyecto de ley cumplía las promesas de campaña de Trump.

Johnson declaró ante los periodistas: "Con el debido respeto, mi amigo Elon está terriblemente equivocado con respecto al proyecto de ley One Big Beautiful. Es un comienzo muy importante. Elon lo está perdiendo... Lamento profundamente que haya cometido este error"

