¡Todas las fotos...todas! Concurso "Gente de mi Ciudad" en el San Martín

El concurso "Gente de mi Ciudad" entregó los premios ganadores de la 26.ª edición en el teatro General San Martín. De ahora en adelante se verán todas las fotografías que reflejaron momentos de la vida diaria de los porteños. Al entrar al hall (Corrientes 1530), los visitantes encontrarán las creaciones. La muestra permanecerá hasta el 14 de diciembre.
La obra “Rural 2”, de Irina Werning, fue elegida por el jurado para ocupar el primer lugar. Destaca por su fuerza narrativa y humor visual. La composición, equilibrada y frontal, convierte lo cotidiano en una escena de arte contemporáneo, donde tradición y modernidad dialogan con sutileza y se potencia la tensión entre lo rural y lo citadino.
La combinación de ironía, simbolismo y solidez compositiva motivó el otorgamiento del primer premio del concurso.
El segundo premio fue para Federico Alfonso por su fotografía titulada “Remisero” y el tercer puesto lo ganó Claudio Bulgheroni con su obra “Líder”.
El tradicional concurso de fotografía del Banco Ciudad es abierto a profesionales y aficionados, y tiene desde sus orígenes a la Ciudad de Buenos Aires como eje temático, por lo que las obras retratan distintos instantes, aspectos y costumbres de la identidad porteña.
La entidad bancaria lleva adelante la iniciativa, vinculada con su rol social de promoción cultural, para estimular la creatividad, propiciar las producciones artísticas independientes, y divulgar y preservar aspectos y costumbres sociales que forman parte del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
