A Milei se le empieza a dar vuelta: "No se ve una salida clara y comienza el desgaste de la confianza"

En julio, la desaprobación de Milei trepó casi 8 puntos, hasta el 44,9%, una suba superior a la retracción de la imagen positiva. El rechazo vuelve a niveles de mayo, cuando en junio había tenido un desplome de la misma proporción del incremento de julio. Aunque esa caída no se había trasladado linealmente a la aprobación sino a la imagen regular y a los indecisos, que ahora se achican en favor de la reprobación.

image.png

En otro orden, los indicadores que más cayeron durante julio son los de confianza en el liderazgo de Milei para enfrentar "la nueva etapa política" y en el acuerdo con el paquete de medidas propuesto por el Gobierno. En ambos casos, el retroceso está cercano a los 10 puntos y también muestran una reversión del sesgo, que había sido positivo hasta la medición anterior.

En cuanto a la confianza, la mayor erosión la mostró el segmento que afirma tener "mucha confianza", que se contrajo 9,4 puntos, hasta el 36,7%. Al mismo tiempo, quienes dicen no tener ese sentimiento crecieron más de 4 puntos. Pero el sector que más ganó en julio es el de los que dicen tener "poca confianza", que se disparó 7 puntos, abastecido también por la reducción en 2 puntos de los indecisos.

image.png

En tanto, el acuerdo por el paquete de medidas de Milei, las políticas que está ejerciendo, sufrió un desplome de 10 puntos, con correlación con el aumento del desacuerdo.

image.png

Por último, se terminó de cerrar la brecha en cuanto a las expectativas. Los optimistas y los pesimistas respecto de la situación económica empatan en julio en torno a los 35 puntos, en la consolidación del sesgo declinante de quienes tienen expectativas positivas, que se redujeron en más de 6,5 puntos respecto de junio.

image.png

¿Qué le pasó a Milei?

¿A qué se debe este quiebre en el sesgo de las variables en julio? ¿Qué fue lo que motorizó la reversión de lo que fue positivo para Milei hasta junio?

Pablo Romá, director de Circuitos Consultora, estimó que el apoyo con "sufrimiento" del que gozaba Milei a la espera de la mejora prometida comenzó a resentirse.

"Da la sensación de que el apoyo venía con una cuota grande de sufrimiento. Si bien hay una elasticidad en ese sufrimiento o sacrificio, me parece que con casi 8 meses de gobierno y la 'Ley Bases' aprobada no se ve una salida clara y eso empieza a desgastar la confianza", consideró Romá en diálogo con Urgente24.

pablo-roma-circuitos.jpg Pablo Romá, director de la consultora Circuitos.

Aparecería entonces ese límite en la tolerancia social al ajuste que había beneficiado al Gobierno hasta aquí.

El analista político coincide con la visión de que la sanción de la 'Ley Bases' (o 'Ley Ómnibus') pudo tener un efecto sobre la opinión pública que aceleró la demanda de resultados concretos una vez que Milei consiguió su tan reclamada herramienta de gestión.

"Yo decía que al Gobierno casi que no le convenía que salga la ley, porque iba a disparar la demanda social por gestión. Y el Gobierno es más débil ahí: en ser gobierno. Porque en ese plano en ese plano ya no tiene batalla cultural para dar. Al Gobierno le cuesta la gestión y es fuerte en lo ideológico. Y con la herramienta en la mano ya no puede hacer ideología, y la gente eso lo entendió", sostuvo.

El factor Karina

Romá, por otro lado, agrega un factor adicional en la erosión de la imagen presidencial. "Yo creo que la pelea entre Karina Milei y Victoria Villarruel le hizo un agujerito en el núcleo duro de Milei", dice.

El consultor consideró que a raíz del enfrentamiento entre la hermana del Presidente y mujer fuerte del Gobierno y la Vicepresidente se generó "una grieta" en la propia base de apoyo de Milei, que lo terminó perjudicando.

¿Karina hace que Milei pierda apoyo? "Hay que seguir analizando", responde Romá.

