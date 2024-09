Batman regresa en 2026: Warner Bros. confirma trilogía con Robert Pattinson

Un universo en expansión

Mientras esperás la próxima película, podés ir calentando motores con "The Penguin", la serie spin-off protagonizada por Colin Farrell que se estrena el 19 de septiembre en HBO. Este show promete ser el puente perfecto entre la primera y la segunda parte de "The Batman", ya que la secuela arrancaría justo donde termina la temporada del Pingüino.

La trilogía de Reeves no es lo único que se está cocinando en el universo de Batman. Se rumorea que Andy Muschietti podría dirigir otra película del Caballero Oscuro, "The Brave and the Bold", que empezaría a filmarse a finales de 2025. Parece que Warner Bros. está apostando fuerte por el personaje.

image.png

¿Logrará esta nueva trilogía superar a la icónica saga de Christopher Nolan? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí está claro es que Reeves y su equipo están poniendo todo su empeño en crear una versión fresca y emocionante de Batman que cautive tanto a los fans de toda la vida como a las nuevas generaciones.

