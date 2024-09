Tim Burton repasa el éxito de 'Batman': ¿Vuelve al género de superhéroes?

¿Regresaría Tim Burton al mundo de los superhéroes?

Con el renacimiento de Michael Keaton como Batman en Flash, filme estrenado en 2023, muchos fanáticos empezaron a preguntarse si Tim Burton consideraría volver a dirigir una película de superhéroes. Sin embargo, el director no parece tener mucho interés en volver a ese género. "En este momento, diría que no", confesó Burton. "Vengo a las cosas desde diferentes puntos de vista, así que nunca diría nunca a nada. Pero, en este momento, no es algo que me interese".