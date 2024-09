Enorme ansiedad demócrata por Kamala Harris vs. Donald Trump: La revancha

“Ya nos habían echado de la Convención porque nos preocupaba este debate. La gente está muy ansiosa por su actuación”, dijo él. “Hay una sensación de verdadera cautela sobre las expectativas que se tienen sobre su actuación”.

El estratega dijo que Harris, ex fiscal y ex senadora que participó en la audiencia de confirmación del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, tiene las herramientas para ofrecer una gran actuación. Pero, a veces, un debate puede girar en torno a algo tan trivial como que un candidato mire su reloj, tal como hizo el ex presidente George H. W. Bush en 1992, o suspire en voz alta, como hizo Al Gore en 2000.

Zaccaro dijo que Harris aún no ha mostrado el tipo de magia en situaciones de campaña espontáneas que convirtieron al expresidente Barack Obama en una estrella en 2008. Eso se debe en parte a que su campaña ha controlado cuidadosamente sus apariciones públicas.

Momento decisivo

“Dado lo bien que ha ido su campaña —creo que ha habido relativamente pocos errores y todo ha ido según lo previsto—, según las encuestas actuales, es un tanto sorprendente que no le esté yendo mejor en las encuestas. Este es un momento decisivo para Harris”, dijo.

"No creo haber visto nunca a un candidato con más peso en un momento dado que el que tendrá este candidato en el debate del martes", añadió.

Un senador demócrata, que solicitó el anonimato, dijo que hay mucha ansiedad dentro del partido antes de que Harris suba al escenario.

Todos estos estados en disputa tienen un 48-48 [%], 49-49 [%] y hay mucho apoyo allí para Trump que parece incomprensible, pero está ahí”, dijo el senador, quien explicó que la opinión de los votantes sobre la economía es un factor.

“Sí, estoy nervioso”, dijo el legislador. “No se ha sometido a pruebas. Creo que estará tan bien preparada como cualquiera y analizarán todos los escenarios previsibles” sobre lo que Trump pueda decir o hacer en el escenario.

“Creo que lo fundamental en este debate es tener tres líneas realmente buenas”, añadió el senador.

-----------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Netflix tiene la miniserie de 6 capítulos que no podés dejar de mirar

La miniserie de Netflix de 10 capítulos que arrasa con su potente trama

Netflix tiene la miniserie de suspenso de 4 capítulos que es furor

La miniserie de Prime Video que atrapa desde el primer capítulo por su gran trama