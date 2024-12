Pep Guardiola cortó la peor sequía de su historia y habló sobre 3 estrellas del club

Porque si había un nombre apuntado en estos casi dos meses que el Manchester City anduvo a los tumbos, ese era Pep Guardiola. No tanto su equipo, que lógicamente recibía reprobación, sino él. Es que la figura de Pep Guardiola es demasiado gigante e influyente, y no es común verlo atravesar situaciones como la de 7 encuentros sin ganar. Vaya que no lo es, que fue la primera vez que lo vivió en su trayectoria como DT.