Fernando Gago chicanea a Gimnasia pero todavía no mete a Boca en la Copa Libertadores

Fernando Gago, entre la solidez defensiva y el estado de Boca

“¿Quién sufrió? No tuvieron situaciones. ¿Qué situaciones tuvieron al final del partido? Una sola de un remate al arco que fue un segundo balón, realmente no me acuerdo”, aseguró Gago ante las consultas por las posibilidades con las que contó su adversario.

Fernando Gago también se refirió a la forma en la que su equipo concluyó el encuentro: “No note el cansancio, no creo que el equipo se haya caído en el segundo tiempo físicamente, no lo vi de esa manera. En el correr del partido no nos llegaron a situaciones de remate, salvo dos”.

¿Llegó para quedarse? Fernando Gago y la chance de sostener la dupla Cavani-Giménez

El entrenador no desechó la posibilidad de mantener la pareja de centrodelanteros luego de su gran partido ante Gimnasia: “Es una posibilidad, y lo venimos trabajando de esta manera también. Al tener una línea de tres ellos creía que teniendo esa situación de fijando a Edi y Milton con los tres centrales íbamos a encontrar más superioridad, como lo fue la situación del gol”.

Previa caliente en La Bombonera: silbidos y reprobación contra los jugadores, y el pedido de “ganar o morir”

Antes de que Boca le ganara a Gimnasia y Esgrima de La Plata en “La Bombonera”, los simpatizantes boquenses explotaron contra los jugadores tras la eliminación de la Copa Argentina ante Vélez y cerrar el 2024 sin cosechar títulos.

“A ver, a ver los jugadores si pueden oír…con l2ea camiseta de boca es ganar o morir”, exclamó el público que asistió a la Bombonera durante la entrada en calor del equipo de Fernando Gago.

El aplausómetro para los jugadores

Además, al momento de anunciar la alineación, Nicolás Figal y Guillermo “Pol” Fernández, fueron los más silbados por los seguidores “Xeneizes”.

Cabe recordar que el defensor viene de convertir un tato en contra en la eliminación ante Vélez por Copa Argentina y es resistido por los hinchas desde hace un tiempo, mientras que el mediocampista se marchará en condición de libre y tampoco tiene buen vínculo con los fanáticos.

Por su parte, Exequiel “Changuito” Zeballos fue aplaudido. Aunque la sorpresa mayor fue con el capitán del capitán, Edinson Cavani, quien recibió silbidos y aplausos.

¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2025?

La situación actual de Boca en la tabla anual es compleja, ubicándose en el quinto puesto con 60 unidades, tres por debajo de River Plate que actualmente ocupa el último lugar de clasificación directa. Con nueve puntos en juego en lo que resta de la Liga, el “Xeneize” está obligado a conseguir resultados positivos para no depender de otras variables.

El camino más directo para asegurar su lugar en la Libertadores 2025 era a través de la Copa Argentina. Si el equipo de Fernando Gago lograba conquistar este título, hubiese obtenido automáticamente su boleto al máximo torneo continental, independientemente de su posición en la tabla anual.

La clasificación del “Xeneize” también podía beneficiarse por vías indirectas. La reciente consagración de Racing en la Copa Sudamericana liberó un cupo en la tabla anual, donde la “Academia” ocupa el tercer lugar. Además, si Vélez se corona campeón ya sea en la Copa Argentina o en la Liga Profesional, se abriría otro cupo que podría favorecer a Boca en su actual posición.

Sin embargo, el panorama no está completamente cerrado para el conjunto de “La Ribera”. En caso de no conseguir ninguna de las alternativas mencionadas, Boca todavía mantiene posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana 2025, aunque este lugar tampoco está asegurado y dependerá de los resultados en las últimas fechas del torneo local.

Boca venció a Gimnasia (LP) y se acerca a la Copa Libertadores

Boca aprovechó su momento y venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0 en un aceptable encuentro disputado esta noche, en la Bombonera, en el marco de la vigésima quinta fecha de la Liga Profesional 2024.

El delantero Milton Giménez, a los 15’ del primer tiempo, anotó el tanto para el triunfo del equipo de Fernando Gago.

Con este resultado, el “Xeneize” llegó a los 63 puntos en la tabla anual y se ilusiona con clasificar a la Copa Libertadores 2025, aunque no podrá relajarse, ya que tienen a cinco equipos a solo 4 puntos de diferencias.

