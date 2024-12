Independiente: Silbaron a Iván Marcone pero él dijo que el plantel lo banca

INDEPENDIENTESILBARONAIVANMARCONEPEROELDIJOQUEELPLANTELLOBANCAFOTO1.jpg Iván Marcone fue silbado por los hinchas tras la victoria de Independiente ante Central Córdoba 2-0 y reveló que recibió el respaldo de sus compañeros.

Iván Marcone habló tras el incidente con el hincha que lo insultó

Una vez consumada la victoria ante el “Ferroviario” de este último domingo 01/12 por 2-0, el arquero Rodrigo Rey celebró con él uno de los goles del Rojo y al respecto, Marcone se sinceró: “Yo no declaré estos días, no me gusta mucho hablar, pero sí lo hice con ellos (por el plantel). Estamos todos unidos, con Rodri (Rey), con Mancu. Sabemos lo que nos pasa, lo que sufrimos”.