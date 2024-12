Dibu Martínez salió lesionado por un golpe en el lugar más inoportuno

Dibu Martínez corrigió su equivocación, pero se lesionó

Pero remendar su error le costó caro. Dibu Martínez quedó sentido de la mano tras el choque con Jackson, a pesar de haber jugado 15 minutos más con el dolor. A poco de terminar el primer tiempo, el argentino hizo un gesto que vio todo el estadio y generó preocupación: pidió el cambio. Para el segundo tiempo, el guardameta se quedó en el vestuario y fue sustituido por Robin Olsen.

Aunque no fue confirmado si la causa de su reemplazo fue, efectivamente, el golpe en la mano, todo indicaría que no se sintió del todo seguro para continuar el juego a partir de ese choque. La única información que hay al respecto por ahora es la declaración que hizo el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, al término del partido: "No sabemos exactamente, ojalá no sea grave", dijo.

