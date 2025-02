Arbitraje: Triste, se dio la lógica en Barracas Central vs Newell´s

La otra, también fue en la primera etapa y fue el codazo de Nicolás Demartini en la cara de Luciano Herrera.

Lo del árbitro Pablo Echavarría y el equipo VAR es vergonzoso. Estas jugadas eran penal para Newell's y expulsión de Demartini. pic.twitter.com/e66RvC4zqJ pic.twitter.com/yTC2oGmjtg — VSports Team (@VSportsTM) February 24, 2025

En la segunda parte llegó la más polémica de todas. A los 21 minutos del segundo tiempo, Saúl Salcedo remató al arco, y la pelota dio en el brazo del defensor Yonatthan Rak. A pesar que parecía evidente infracción, el árbitro Pablo Echavarría consideró que se trató de una mano accidental. Tras revisar la jugada en el VAR, se ratificó la decisión del árbitro.

ESTO NO FUE PENAL PARA NEWELL'S ANTE BARRACAS, INCREÍBLE.pic.twitter.com/meJggEio1D — Liga (@LigaARG_) February 24, 2025

Banfield había sido otra "víctima" de un arbitraje a favor de Barracas en este Torneo Apertura cuando en esta misma cancha (la de Arsenal), le dieron un gol a Barracas que a priori parecía posición adelantada.

Newell´s, por su lado, se viene sintiendo despojado. No le cobran un gol contra Central Córdoba de Santiago del Estero, le anularon un gol contra Defensa y Justicia y en una jugada similar, convalidaron el gol de Rosario Central en el clásico.

Quejas en Newell´s y de mientras el Gallego Insúa...

Maxi Rodríguez y Nacho Scocco se expresaron respecto.

El ex delantero de River expresó: "Jajajajajaja que vergüenza…mamita querida. Muy expuestos quedan así"

Por su parte, el ex finalista del mundo con la Selección Argentina dijo en su Instagram: "Increíble el penal que no cobran!!! Que desastre lo del VAR. En algunos partidos se cobran y en otros no, hay varios reglamentos en los partidos".

Maxi Rodríguez y Nacho Scocco sobre el pésimo arbitraje de Barracas Central ante Newell's pic.twitter.com/fdhN7jV439 — Agustín Malvestitti (@agustinmalves) February 24, 2025

El entrenador de Barracas Central, en contraposición de todo el fútbol argentino, argumentó: “No es penal, primero le pega en el muslo”.

Ariel Senosiaín (diciéndole a Beligoy que vaya a gritar el gol), Pablo Gravellone y Ricardo Caruso Lombardi son algunas de las personas que se expresaron al respecto en X. Aunque el encuentro generó repudio en buena parte del fútbol argentino.

