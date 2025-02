Grave denuncia en Gimnasia: Arrestaron a jugador por violencia de género

Los desgarradores posteos de la pareja del jugador de Gimnasia

Aún en shock, la denunciante utilizó sus redes sociales para hacer su descargo y en X (ex Twitter) se despachó con todo. “Es aparecer muerta para que se pongan en contra de uno que patea la pelotita no??!!!!! Mangas de mononeuronales”, escribió y también publicó una foto de la denuncia formal que realizó en la sede policial.

“No paro de temblar, de llorar, se me parte la cabeza, quiero estar con mi hija ya”, expresó la mujer, que además subió el video en el que se lo ve a Sosa esposado y escoltado por los efectivos: “Saliste esposado y me jurabas llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas”.

En otro posteo aseguró: “3 de la mañana en un patrullero, yendo a hacerme un cuerpo médico? Y me decía 'amor de mi vida', todo se paga y no me importa cuando, así como me arruinaste la cabeza, vas a pagar 1 a 1. Debería haberme ido hace mucho, tenían razón”.

También escribió: “Lo defendí a capa y espada ante cualquiera y ante cualquier situación. Me alejé de mi familia, mis amigos, dejé mi departamento, mi trabajo, mi ciudad, mi vida entera y así me pagás. Me vas a doler toda mi vida pero no te quiero cerca NUNCA MAS”. “A mí nunca más me vinculen con ese violento”, agregó.

La mujer tiene con Sosa una hija, a quien también le dedicó unas palabras. Junto a fotos de la pequeña escribió: “Perdoname vos! Por las malas decisiones, las idas y vueltas, los malhumores, las tardes de juego con mamá llorando. Voy a compensar cada segundo y a partir de hoy, somos vos y yo para siempre, mi amor”.

Por su parte, una amiga de la pareja del futbolista le dedicó un mensaje en el que expresa junto al video: “Hijo de puta, te volvés a acercar a mi amiga y yo misma me voy a encargar en hacerte desaparecer. Vas a pagar por absolutamente todo”.

El protocolo en casos de violencia de género en clubes de la Liga Profesional

La Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009, menciona la responsabilidad de las organizaciones deportivas frente a los casos de violencias.

Cada club de la Liga Profesional se rige con sus propias normas pero desde la AFA se ha bajado línea para que se realicen campañas de prevención, la creación de comités de ética y de emplear protocolos en casos de violencia de género.

Cada institución impondrá sanciones internas si se comprueba que un miembro del club ha cometido actos de violencia de género, se pueden aplicar sanciones como la suspensión temporal, la rescisión de contrato o la exclusión del club, dependiendo de la gravedad de los hechos.

