Vicentin: Un conflicto que se extendería a todo el país

Alerta sindical aceitera

Por medio de un comunicado, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) remarcaron: "No permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo ni aceptaremos un peso menos de nuestros salarios, no seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentin; no permitiremos el desguace, ni en manos de las multinacionales ni de los grupos locales que especulan con su quiebra".