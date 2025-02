La Cámara Federal le dio licencia a Lijo para ir a la Corte sin renunciar

El pedido se debió a que Lijo fue designado en comisión por un decreto de Javier Milei al no contar con el acuerdo del Senado. De esa forma, su nombramiento no cuenta con el aval constitucional y está a tiro de que la Cámara Alta rechace en algún momento la resolución presidencial. Por otro lado, el decreto tiene validez hasta el último día de noviembre. Bajo esas condiciones, el magistrado no se arriesgó a quedarse sin nada.