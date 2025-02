Sábado (01/03) cena para todos y todas o... casi todas ¿quién no irá?

De esta forma, estarán en la Rosada

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos

Los ministros

Patricia Bullrich (Seguridad)

Sandra Pettovello (Capital Humano)

Mariano Cúneo Libarona (Justicia)

Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto)

Mario Lugones (Salud)

Luis Caputo (Economía)

Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y

Luis Petri (Defensa).

La invitación se extenderá además a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al vocero, Manuel Adorni.

Victoria Villarruel

La ausencia de Villarruel es explicada por los convocantes tras argumentar que el convite alcanza solo al Gabinete, pero la presencia de Martín Menem, no coincide con esa definición.

Recordemos que el binomio presidencial se distanció tras la asunción al poder y su vínculo atravesó una serie de idas y vueltas a lo largo de la gestión, que escaló a su punto máximo cuando el mandatario sostuvo que su compañera de fórmula "en muchas cosas está más cerca de la casta".

Durante una entrevista reveló además que la Vice "elige no asistir a las reuniones de Gabinete" que se dan cada jueves del año en Casa Rosada, por lo que su vínculo con el Ejecutivo es nulo.

“No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”, remarcó Milei en declaraciones televisivas.

