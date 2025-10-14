Panorama complicado en importante industria textil: Trabajadores en riesgo

"Esta sería ya la tercera semana que está la fábrica paralizada. Y el comunicado que ellos largaron es hasta fin de mes. Seríamos un mes parados sin producir nada. Así de simple. Sin producir nada un mes". "Esta sería ya la tercera semana que está la fábrica paralizada. Y el comunicado que ellos largaron es hasta fin de mes. Seríamos un mes parados sin producir nada. Así de simple. Sin producir nada un mes".

Sobre los pagos, precisó: "Cobraron el 50% de la quincena de septiembre. La que se cobra los primeros días de octubre. El 15, como le dije, cierra la otra quincena, que es el miércoles. No cobramos la segunda parte de esta quincena, sería que no sé cuándo vamos a cobrar la otra quincena. Algo increíble, que no se puede creer qué está haciendo esta empresa".

image La hilandería ubicada en el norte santafesino anunció que su cierre, que comenzó el 29 de septiembre, se extenderá durante todo octubre.

Por otra parte, Bandeo fue consultado acerca del escrito de la firma, que promete retomar la actividad el próximo mes. Ante esto, respondió: "Son palabras que a nosotros no nos muestran lo contrario, no creemos, lamentablemente no creemos en la empresa, porque eso lo prometieron en el juzgado, y no sé si lo van a cumplir. Y la promesa fue con una menor cantidad de gente trabajando. Tampoco está sentado eso. Ellos dicen que tienen para producir 350.000 kilos, pero no nos dijeron si vamos a trabajar con la misma cantidad o van a reducir personal…".

Temor por el cierre definitivo

La Diócesis de Reconquista también se pronunció al respecto y se ofreció como un espacio de diálogo: "Ante el peligro inminente del cierre definitivo de una fuente de trabajo importante para la región y para 300 familias, como lo es la Algodonera Avellaneda, la comisión de la Pastoral Social quiere expresar su apoyo y acompañamiento a los trabajadores en sus esfuerzos por sostener abierta la fábrica textil".

"Hacemos un llamado a todos aquellos, tanto privados, como al Estado, que tienen en sus manos realizar iniciativas para evitar se cierre no solo una fábrica, sino una fuente de vida para toda la comunidad, a que redoblen sus esfuerzos, buscando el bien de los trabajadores y el Bien Común, que es el bien de todos", agregó.

image

A raíz de ello, Bandeo hizo hincapié sobre un posible cierre y remarcó: "Ojalá que no. Sé que son 350 familias que van a quedar en la calle. Pero no se trata de una cuestión de deseo. Va a pasar por la empresa, lamentablemente. Salvo que acá venga alguien y compre esto, podemos salvar".

Posteriormente, aclaró que no cuentan con la información de posibles compradores aunque "se dice que se puede vender". No obstante, "el tema es que la puedan comprar también", explicó.

Más contenidos en Urgente24

UADE le declaró la guerra a las ojotas y tops, y los alumnos salieron con los tapones de punta

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

¿Wanda Nara tiene coronita? Otro privilegio del gobierno que incendia las redes

El 2x1 de este supermercado que muchos buscaban sin parar

Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido