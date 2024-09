La CGT se le planta al peronismo: Qué pidió para las próximas elecciones del PJ

De todos modos, hoy por hoy es el gobernador de La Rioja quien tendría más voces a su favor, como es la de Sergio Zilloto (La Pampa). “Creo que voy a ser el presidente del PJ. Me interesa trabajar por la unidad del peronismo. No estamos en contra de nadie. Estamos a favor de que todos comprendamos que la unidad hace a la fuerza”, dijo Quintela al salir de una reunión de gobernadores que se hizo la semana pasada en la Casa de La Pampa. A su vez, él asegura que es uno de los dirigentes que cree que puede tender puentes de diálogo con el peronismo no kirchnerista.

Además, Quintela tiene otra ventaja: Tiene buena llegada tanto con Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Detalles de la reunión

Respecto del encuentro de gobernadores con la CGT, trascendió que con los mandatarios provinciales estuvieron Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, entre otros dirigentes gremiales.

En ese encuentro, la central obrera manifestó “la urgente necesidad de que los dirigentes políticos que ejercen el mandato popular por el peronismo respeten la manda del voto popular que los llevo a ocupar los distintos lugares ejecutivos o parlamentarios de nuestro espacio político”.

En esa misma línea, les expresó “a los mandatarios provinciales del peronismo, la necesidad de que, en el proceso de normalización del Partido Justicialista, la cabeza de la conducción recaiga sobre uno de los gobernadores”.

Por último, pidió no hacer públicas las peleas internas. "Concertación, contención, amplitud y consolidación" fueron las ideas que más se escucharon.

“El único modo de encontrar la verdad y el camino de reconstrucción del movimiento justicialista es a través de la construcción colectiva con la mirada heterogénea de todos los representantes sociales y políticos que creen en un peronismo que comprenda el actual momento social y construya una verdad colectiva, alejado de miradas que especulen y atenten contra la revaloración de los partidos políticos como espacios de debate y construcción de políticas de Estado, en donde la participación sea todo lo amplia posible, en todos los sentidos”, señaló la CGT en un comunicado de prensa.