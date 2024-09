Otra vez Javier Milei imita a Néstor Kirchner (¿Quién será Ricardo Jaime II?)

Ya ocurrió en otros temas: Javier Milei elige la fábula como herramienta política, tal como muchas veces la utilizó Néstor Kirchner. Ejemplo: en 2004, el kirchnerismo deslizó que tenía "un as en la manga" por US$ 20.000 millones en obras de infraestructura que aportaría China. En privado, Kirchner se atrevió a bromear que si le salía bien iba a ser “Gardel” y colocarían su foto junto a la del general José de San Martín. Raro jugar tanto el ego cuando sabía que no era verdad lo que prometía. Javier Milei mencionó en junio en Praga (República Checa) que si con su asesor, Demian Reidel, resolvían un determinado problema de teoría económica, ganaría el premio Nobel de Economía. Mientras tanto, los argentinos siguen esperando el rebote en V.