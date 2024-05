El problema de Petronas no es el RIGI sino Milei vs. Kicillof

¿Qué tiene que ver Petronas con todo esto? Nada.

¿Aceptará Petronas incorporar a su estructura de costos de inversión este componente argentino? Bueno, para convencerlos aparece el RIGI y los beneficios adicionales que ofrecen las provincias de Río Negro y Neuquén.

que ofrecen las provincias de Río Negro y Neuquén. ¿Qué le suma a la Argentina? Pérdida de tiempo: el período para concretar la inversión -que es lo que le importa a la crisis de la balanza comercial argentina- es mucho más corto en Bahía Blanca que en Punta Colorada.

Y esta cuestión de tiempo / inversión también es una relación que debería considerar Petronas.

puerto bahia blanca2.jpg Puerto Ingeniero White, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

punta colorada.jpg Puerto Punta Colorada, Sierra Grande, Provincia de Río Negro.

Bahía Blanca

En junio YPF debería definir el lugar de radicación del megaproyecto de GNL qcon la petrolera malaya Petronas, para explotar y exportar el gas que produce el yacimiento neuquino de Vaca Muerta (Provincia de Neuquén).

El trazado ferroviario llega hasta Bahía Blanca y sólo hay que repararlo en parte y completarlo hasta la estación portuaria. Pero el trazado ferroviario no llega hasta Punta Colorada sino que hay construirlo totalmente.

Luego, hay gasoducto a Bahía Blanca y no hay gasoducto a Punta Colorada.

Además, Bahía Blanca tiene 1 de los 2 diques secos que hay en Sudamérica (el otro es en Sao Paulo). No hay dique seco en Punta Colorada.

Hay polo petroquímica en Bahía Blanca, que podría ampliarse para sumar valor al gas argentino. No hay polo petroquímica en Punta Colorada porque es un proyecto exclusivamente basado en el buque gasero que proporcionará Petronas para llevarse el gaso.

Los buques gaseros son buques diseñados especialmente para el transporte transoceánico de todos los tipos de gas natural licuado (GNL) y gas licuado del petróleo (GLP) a cualquier destino.

purto bahia blanca.jpg Puerto en Bahía Blanca.

sierra grande.webp Puerto en Punta Colorada, Sierra Grande.

El lobby

La inversión será millonaria en cualquier caso. Pero los costos definen la inversión. El subsidio que debe ofrecer el contribuyente argentino a Petronas es mucho mayor en el proyecto Punta Colorada que en el proyecto Bahía Blanca.

YPF es una petrolera de mayoría accionaria del Estado argentino. La gran discusión es si YPF representa a los intereses de los accionistas, y el mayor accionista es el Estado argentino, ¿qué pasa con los intereses de los otros accionistas? Curiosamente es un debate similar en Petronas, por su estructura accionaria.

Una pregunta no menor es la siguiente:

¿Hasta dónde las necesidades políticas y las preferencias ideológicas de Horacio Marín definan el Business Plan de YPF?

No es una novedad que Javier Milei y Axel Kicillof tienen una mala relación entre ellos. Sin embargo, los intereses de la sociedad argentina deberían trascender a ambos referentes políticos. ¿Es posible lograr esto?

A Petronas le han ofrecido un RIGI para que le resulte más atractiva la estructura financiera de la Planta de Licuefacción y todo el proyecto GNL pero el contribuyente argentino debería conocer todo el tema en profundidad.

El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó reiteradas veces que sin los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios propios del RIGI no podrá concretarse la operación en los términos previstos por él (Punta Colorada, no Bahía Blanca): "Logramos que toda la infraestructura, que es gigante, se haga en forma colaborativa y se financie en función de el output de gas que tiene cada empresa. Además, logramos que todos tengamos una inversión por millón de BTU mucho menor y lo hagamos competitivo. Es la única forma que lo podíamos hacer."

Sin embargo, es muy probable que el RIGI final resulte diferente al proyectado por el Ejecutivo Nacional. ¿Puede el Ejecutivo presionar el debate del RIGI con el proyecto GNL tal como si Punta Colorada fuese la única posibilidad cierta?

En tanto, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mantiene su presión y dijo en el Club del Petróleo: “Creemos que es muy importante lograr el GNL, por eso nuestra oferta debe mejorar. Estamos convencidos de que el GNL tiene que salir desde el puerto de Río Negro y debemos lograr que el proyecto sea Net Zero. No existe otra posibilidad. Tenemos comunicación con el gobierno de Taiwán y ellos nos dijeron que van a comprar en donde exista net zero. Y esto también lo solicitarán otros países”.

Figueroa afirmó que es importante que Río Negro tenga oportunidades. “Son 3 gasoductos Néstor Kirchner los que se tienen que realizar y si se sigue por la huella que se hace el ducto Vaca Muerta Sur creo que existe una gran ventaja”.

