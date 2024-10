Eduardo Feinmann estalló contra Santiago Caputo por sus 'indios libertarios'

image.png

"Estos parece que son indios libertarios caputistas", afirmó el periodista, y luego agregó con seriedad:

Lo grave de esto es que sería una granja de gente de carne y hueso en la India que habrían sido contratados por el señor Santiago Caputo Lo grave de esto es que sería una granja de gente de carne y hueso en la India que habrían sido contratados por el señor Santiago Caputo

"Muestran un llamativo conocimiento de la cuestión universitaria argentina en la India y de la realidad kirchnerista. Pero bueno, por ahí plata para la granja esta hay", concluyó Feinmann

Eduardo Feinmann incomodó a Esteban Trebucq y expuso a Javier Milei

Durante su discurso del pasado domingo (29/9) en Parque Lezama, Javier Milei volvió a fustigar a la prensa, pero destacó la figura Esteban Trebucq como un ejemplo de "periodista honesto". En este marco, durante el pase de la LN+ del lunes (30/9) Eduardo Feinmann felicitó irónicamente a su colega y apuntó directamente contra el mandatario.

"Me parece muy impresionante tenerlos a los dos ahí en frente: al ovacionado por cinco mil personas nombrado por el Presidente y al denostado por el Presidente, en la misma mesa frente a mí. Muy impresionante", introdujo el conductor de El noticiero, refiriéndose a Trebucq y a Ignacio Ortelli, a quien Milei atacó de manera directa el pasado fin de semana.

Y agregó sarcástico:

Te felicito, querido Pelado, te ovacionaron cinco mil y pico de personas y al resto de los periodistas, somos todos unos hijos de puta (sic) Te felicito, querido Pelado, te ovacionaron cinco mil y pico de personas y al resto de los periodistas, somos todos unos hijos de puta (sic)

"No me pongas en ese lugar, me ponés en un lugar incómodo…", respondió Trebucq, pero Feinmann lanzó rápidamente: "¡No! No es un lugar incómodo, es lo que pasó es dato, no es relato. Yo igualmente no me pongo el sayo del periodista hijo de puta, ensobrado, corrupto. Cada cual que se lo ponga".

Por su parte, Trebucq hizo lo posible por despegarse de los dichos del Presidente y aseguró que, si bien agradecía sus elogios, él no sólo no comparte en lo absoluto tales modos sino que además ni siquiera estaba "ni enterado" de tales declaraciones, puesto que no estaba asistiendo la transmisión del discurso.

Pero Feinmann volvió a la carga: "Ya vivimos 20 años de kirchnerato, con liturgia, maltrato, destrato, no solamente a los periodistas sino a empresario, políticos opositores, todo aquel que piense diferente. Y se suponía que la gente del 56% había votado a este Gobierno para terminar definitivamente con esas posturas".

Yo lo que veo es que algunos dentro del Gobierno tiene la misma lógica que Cristina Fernández de Kirchner. La lógica 'amigo o esclavo'. Si no sos amigo o esclavo del Gobierno, sos automáticamente considerado enemigo y denostado absolutamente por cualquiera Yo lo que veo es que algunos dentro del Gobierno tiene la misma lógica que Cristina Fernández de Kirchner. La lógica 'amigo o esclavo'. Si no sos amigo o esclavo del Gobierno, sos automáticamente considerado enemigo y denostado absolutamente por cualquiera

Y agregó, apuntando contra la militancia digital del libertario: "No saquen una tacita y digan que se van a tomar las lágrimas mías porque no estoy llorando, solamente estoy describiendo, así que métanse la tacita en el orto. Es simplemente descripción de lo que fue la historia".

"¿No se dan cuenta, esos que gritaban 'hijos de puta', la cantidad de batallas que tenemos los periodistas en todos los medios de comunicación desde hace años? Muchos de los cinco mil que te vivaron a vos (refiriéndose a Trebucq) y que decían que el resto eran unos hijos de puta se meaban y cagaban en los pañales porque eran recién nacidos, eran chiquitos, eran bebés", exclamó.

"Yo no creo que te estaban puteando a vos, Eduardo. Es una interpretación mía", intervino Trebucq, a lo que Feinmann devolvió: "Estaban puteando a los periodistas, lo escuché yo". Sin embargo, su compañero insistió: "'Periodistas ensobrados', dijo el Presidente".

