El BCRA lanza 2 monedas conmemorativas que costarán $253.000

La versión en oro 999 milésimas, de 6,75 gramos y 23 milímetros de diámetro, también reproduce la jugada de 1986, aunque su reverso exhibe una pelota con tres estrellas, en alusión a los títulos obtenidos por la Selección Argentina en 1978, 1986 y 2022.

Detalles técnicos y valor de mercado

La moneda de plata tiene un diámetro de 40 milímetros, pesa 27 gramos y posee un acabado proof, es decir, con brillo espejo y alto nivel de detalle. Se comercializará en un estuche acrílico con certificado de autenticidad, lo que garantiza su valor de colección.

De acuerdo con la circular oficial, la tirada total oscilará entre 1.500 y 6.000 unidades, aunque solo 2.500 estarán destinadas al mercado argentino.

En tanto, la moneda de oro, mucho más exclusiva, tendrá entre 750 y 1.200 piezas en total, y será destinada íntegramente a coleccionistas internacionales.

Un homenaje a los 40 años del Gol del Siglo

La decisión del BCRA de incorporar la jugada de Maradona no es casual. En 2026 se cumplirán cuatro décadas del gol más emblemático en la historia de los mundiales, convertido en símbolo de la identidad futbolística nacional.

El diseño plasma la secuencia completa de la jugada del 22 de junio de 1986, cuando el capitán argentino dejó en el camino a medio equipo inglés antes de definir ante Peter Shilton.

El gol fue elegido por la FIFA como el mejor de todos los tiempos y sigue siendo motivo de orgullo argentino.

El rol simbólico del BCRA

Con esta emisión, el Banco Central suma una nueva pieza a su colección de monedas conmemorativas, una tradición que combina historia, arte y cultura popular.

La institución ya había participado en programas similares para otros mundiales y eventos históricos, como el Bicentenario de la Independencia y el Campeonato Mundial 2022, donde se acuñaron piezas alusivas a la tercera estrella obtenida en Qatar.

Fuentes del BCRA remarcan que estas emisiones "no tienen curso legal" y su objetivo es preservar el patrimonio cultural.

Sin embargo, en el mercado de coleccionistas, suelen alcanzar precios muy superiores a su valor de venta inicial, especialmente cuando la tirada es limitada y la demanda internacional crece.

La fiebre del coleccionismo

A un valor de $253.000, la moneda de plata supera ampliamente su valor facial, pero se inscribe dentro del segmento de ediciones de lujo.

En el mercado secundario, piezas conmemorativas de emisiones anteriores del BCRA llegaron a duplicar o triplicar su valor en pocos meses, impulsadas por la escasez y la revalorización del metal.

Para los coleccionistas, más que un activo financiero, representa un objeto simbólico que condensa el orgullo nacional y la memoria de una época. En un contexto donde el dólar y la inflación dominan las conversaciones cotidianas, el lanzamiento de una moneda que celebra la gloria deportiva ofrece un contrapunto cultural y emocional.

El legado de las tres estrellas

El Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, será el primero con 48 selecciones y se espera que rompa todos los récords de audiencia y comercialización. La Argentina llegará como campeona defensora y con el desafío de reafirmar su hegemonía futbolística.

La nueva moneda del BCRA busca capturar ese espíritu. Con un diseño que conecta pasado y presente, el homenaje al gol del ’86 se transforma en una pieza de valor histórico y sentimental, que atraviesa fronteras y despierta la nostalgia de una generación.

