Buenos Aires tiene varios outlet que son muy visitados para comprar ropa con descuentos y a precios increíbles. Ahora abrió una nueva propuesta donde hay indumentaria para todas las edades a partir de $5000 y lo mejor de todo es que tiene muy buena calidad.
El impresionante outlet de marcas premium que vende ropa desde $5000
En Buenos Aires abrió un outlet que ya está causando sensación entre todos. El mismo vende ropa de buenas marcas desde $5000.
Nada mejor que renovar el placard con ropa de marca pero sin gastar una cantidad exorbitante de dinero. Este outlet mantiene la calidad pero ofrece precios acordes sin que tu bolsillo lo sufra demasiado. Lo mejor es que hay muchísimas opciones para todos los gustos.
El outlet del que todos hablan en Buenos Aires
Este outlet abrió en el barrio de Belgrano y se llama American Outlet. Además de tener muchísima ropa para adultos hay una sección de niños y adolescentes que está causando furor. Muchos eligieron este lugar para hacer regalos de Navidad y Reyes.
Hay prendas de marcas como GAP, Banana Republic u Old Navy desde $5000. Además la ropa para bebés tiene 2x1 lo cual es ideal para hacer regalos o bien comprar mucho para los más chicos de la casa. Hay muchísimos modelos tanto de temporadas actuales como de otras más antiguas.
Si bien este outlet no abre los sábados lo podés visitar el resto de los días: de lunes a viernes de 9 a 20 y domingos de 11 a 20. Tienen probadores, muchos precios increíbles y ropa de marcas que no se consiguen fácilmente en Argentina.
