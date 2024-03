Ricky Martin recordó qué le dijo su padre al revelar su homosexualidad

En diálogo con Culto contó por qué decidió aceptar la propuesta. “Extrañaba mucho actuar. Hubo una pandemia en el medio, y creo que todos pasamos por ese proceso”, dijo.





Embed - Apple TV en Instagram: "You’re formally invited to step inside Palm Beach’s most exclusive club. Starring Kristen Wiig, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, and Kaia Gerber with Laura Dern and Allison Janney. Plus, special guest stars Carol Burnett & Bruce Dern: Palm Royale premieres March 20." View this post on Instagram A post shared by Apple TV (@appletv)



“Esta serie, esta historia, es muy poderosa. Podemos hablar de temas sociales con buen sentido del humor. ¿Cómo iba a decir que no a una oportunidad como esta? Además de obviamente trabajar con las personas con la que me tocó trabajar. Fue maravilloso”, agregó.

Al respecto de lo que encuentra en la actuación y no así en la música, detalló: “Para mí actuar es como el psicoanálisis. Me hago muchas preguntas sobre mí como persona, porque aprendí que los actores no pueden mentir. No puedes. No sabes cómo. No digo que sea un mentiroso como cantante, ese no es el punto. Pero eso me fascina”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Dani Alves pagó € 1 M y quedó en libertad provisional

Gran Hermano: sorpresa total por la nueva pareja que se formó

Revelaron quién sería el nuevo romance de Cinthia Fernández

Evangelina Anderson reveló un íntimo detalle de Martín Demichelis

Wanda Nara estrenó canción con brutal indirecta a la China Suárez