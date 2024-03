Migue Granados estalló contra una persona que usó al síndrome de Down como insulto

Migue Granados consiguió el desembarco de Elizabeth Vernaci a Olga

Elizabeth Vernaci dejó de trabajar para C5N donde durante 2024 estuvo al frente de Sobredosis de TV junto a Juan Di Natale los sábados por la noche.

A su vez, también dejó de formar parte de Pop Radio en la que llevaba adelante el ciclo La Negra Pop. Para sorpresa de sus seguidores, “La Negra” llegó a Olga.

Damián Betular y Humberto Tortonese la acompañan en el programa que se emite una vez a la semana, los martes de 13 a 16 horas.

Nati Jota, figura del canal digital, había opinado sobre el posible desembarco de la periodista. “La admiro muchísimo, pero me parece como otro nivel. Le terminaría de dar como, entender que esto no está sucediendo no solo para el piberío”, expresó.

