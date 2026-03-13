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GUERRA A 1ER. COMANDO DA CAPITAL Y COMANDO VERMELHO

Donald Trump exige que Lula da Silva imite a Nayib Bukele recibiendo presos extranjeros

Antes de la entrevista con Lula da Silva, Donald Trump lo presiona con trabajo forzoso y que imite a Nayib Bukele con cárceles para extranjeros.

13 de marzo de 2026 - 14:39
Trump con Lula cuando se encontraron en Malasia en octubre.&nbsp;

Trump con Lula cuando se encontraron en Malasia en octubre. 

El jueves por la noche (12/03), USA anunció que está investigando a 60 países, entre ellos Brasil, para analizar si productos fabricados con trabajo forzoso están ingresando al mercado estadounidense. La investigación la realiza la USTR, oficina del representante comercial, Jamieson Greer, cercano a Donald Trump.

A la vez, según Folha de S. Paulo, USA propone a Luiz Inácio Lula da Silva una cooperación en materia de seguridad a anunciarse durante la visita a la Casa Blanca en abril -rechazada por el Palacio de Planalto-, para

  • eliminar a Hezbolá y a las organizaciones chinas en territorio brasileño, y
  • que reciba a los extranjeros capturados en USA para recluirlos en prisiones brasileñas, de forma similar al CECOT de El Salvador de Nayib Bukele.

Volvamos a los trabajos forzosos: La base legal utilizada para la investigación es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a USA tomar medidas contra las prácticas comerciales desleales o discriminatorias que perjudican al comercio estadounidense.

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"Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificial obtenida a través del flagelo del trabajo forzoso", dijo Jamieson Greer.

La investigación permite a USA imponer aranceles a quienes violen los acuerdos comerciales, lo que podría dejar a Brasil bajo la amenaza de nuevos cargos, en estado de alerta en forma indefinida. Las regulaciones estadounidenses exigen que el país investigado sea escuchado y presente sus argumentos. El proceso suele durar 12 meses desde el inicio de la investigación.

Trump quiere aplicar el Escudo de las Américas para quitarle a China la relación con Brasil, desconociendo que la B en la sigla BRICS es Brasil.

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Donald Trump pretende ignorar que la B en BRICS es Brasil.

Donald Trump pretende ignorar que la B en BRICS es Brasil.

Nayib Bukele

Según Folha de S. Paulo, USA también quiere que Brasil presente un plan para eliminar al PCC (1er. Comando da Capital), al Comando Vermelho, y otras organizaciones criminales.

La Administración Trump solicita a Brasil que comparta información con las autoridades estadounidenses, incluyendo datos biométricos, sobre extranjeros que buscan asilo y refugiados en el país.

Esta exigencia formaría parte de las medidas para combatir el crimen transnacional y bloquear la inmigración masiva a través de los puertos y fronteras brasileñas, una contrapropuesta al plan de cooperación presentado por el presidente Lula da Silva en una llamada telefónica a Trump en 2025, que también selló una tregua en las tensiones entre los 2 países derivadas del aumento de los aranceles.

Brasil había propuesto un plan para combatir el crimen transnacional con 4 puntos principales:

  1. la cooperación para combatir el lavado de dinero, dirigido a los delincuentes brasileños que transfieren fondos a empresas 'fantasmas' en el estado de Delaware, paraíso fiscal en USA;
  2. la congelación de activos en USA procedentes de fondos ilícitos pertenecientes a brasileños que cometieron delitos en Brasil, con una mayor cooperación entre el Servicio Federal de Impuestos y el Servicio de Impuestos Internos;
  3. la colaboración entre las autoridades aduaneras, con una supervisión más estricta del tráfico de armas que abastece a facciones como el CV y el PCC; y
  4. la intensificación del intercambio de información sobre transacciones con criptomonedas.

El gobierno de Lula no aceptó las exigencias estadounidenses y funcionarios de ambos gobiernos trabajan a contrarreloj para ultimar una propuesta aceptable para ambos países, que será presentada por los 2 Presidentes durante su visita a Washington DC.

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CECOT en El Salvador de Nayib Bukele.

CECOT en El Salvador de Nayib Bukele.

Del CV al PCC

El gobierno brasileño está intentando impedir que USA designe al CV y al PCC como organizaciones terroristas.

Según un informe del portal UOL, Washington DC ya ha decidido clasificar a estas facciones como terroristas.

En opinión del gobierno de Lula, esta designación abriría una laguna legal que permitiría a USA intervenir en territorio brasileño.

El gobierno también teme que los partidarios de Bolsonaro instrumentalicen políticamente el tema durante la campaña electoral.

Desde el lunes (09/03), Lula da Silva se ha dedicado a reuniones en busca de una alternativa a la propuesta estadounidense y una estrategia de comunicación para explicar por qué se resiste a la idea.

Tal como ha demostrado Folha en una serie de informes, CV y PCC ya están presentes en todos los estados brasileños y ejercen hegemonía en al menos 13 de ellos.

Estas facciones también han expandido sus operaciones más allá de las fronteras:

  • CV mantiene relaciones comerciales con al menos 8 países de América Latina,
  • mientras que PCC tiene presencia en al menos 16 naciones.

La 'vieja guardia'

A la vez, Lula reorganiza su equipo con la 'vieja guardia' y define el núcleo de su campaña de reelección.

La coordinación general estará a cargo de Edinho Silva, actual presidente del Partido de los Trabajadores. Él se encargará de coordinar el funcionamiento de la estructura política e integrar los distintos frentes de la campaña.

En este marco, Paulo Okamotto asumirá la tarea de estructurar los comités populares y coordinar la presencia digital de la campaña, un área considerada fundamental para la movilización de simpatizantes.

En el ámbito programático y económico, el diálogo estará a cargo de Aloizio Mercadante, responsable de consolidar y presentar las directrices que sustentarán el discurso de la candidatura. La gestión financiera de la campaña estará liderada por José Filippi Jr., designado para la tesorería y para supervisar la administración de los recursos electorales.

El núcleo político-operativo también incluirá a Gilberto Carvalho, responsable de organizar la agenda del presidente y coordinar la interacción con líderes políticos y movimientos sociales.

La movilización en los estados será responsabilidad de Mónica Valente, quien tendrá la misión de articular la red de apoyo regional y fortalecer la presencia de la campaña fuera del eje Brasilia-São Paulo.

La elaboración del programa de gobierno estará a cargo de José Gabrielli, mientras que la estrategia de comunicación será supervisada por el experto en marketing Raúl Rabelo.

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