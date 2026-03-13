ROSARIO. Mientras la economía se debilita y el relato libertario pierde credibilidad tras el último dato de inflación, la actividad comercial expone lo que se vive en las calles. Ya en el tercer mes del año, con clases empezadas, el movimiento sigue siendo el mismo que en plenas vacaciones de verano. Las ventas en los comercios continúan en caída libre.
COMERCIOS VACÍOS
Economía al rojo vivo: Sin señales de recuperación, las ventas no repuntan
La economía se debilita y el relato libertario pierde credibilidad: la inflación no para de crecer y el oscuro panorama impacta en los comercios.
Ventas en rojo
Según datos difundidos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo del municipio, las ventas en los locales rosarinos no repuntan: anotan un descenso cercano al 6% en los primeros días de mazo, en línea con el retroceso observado semanas atrás.
Por su parte, el panorama local también encuentra respaldo en el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ubicó la baja interanual del consumo en Rosario en 5,2%. Dicho porcentaje quedó apenas por debajo del promedio nacional, que fue de 5,6%, lo que muestra que la merma no es un fenómeno aislado de la ciudad sino parte de una retracción más amplia.
Al respecto, desde el Ejecutivo local advierten que aún no hay señales de recuperación en el comercio minorista. El derrumbe del consumo, sostienen, no deja de golpear a buena parte de la actividad y se mantiene como una de las principales preocupaciones para el sector en un escenario donde muchos negocios siguen operando con márgenes ajustados y menor movimiento.
En la Cuna de la Bandera, las panaderías también están atravesando un complejo panorama registrando un desplome de entre 20% y 25% en las ventas. Así lo indicaron desde la Asociación de Panaderos local ya que en los últimos meses se modificaron los hábitos de compra de los clientes y se redujo el consumo de distintos productos.
El presidente de la entidad, Diego Rubio, explicó que el desmoronamiento se observa principalmente en artículos de confitería. Entre ellos mencionó tortas, postres, facturas y masas finas, que actualmente presentan menor salida en los comercios del rubro.
Turismo en verde
De manera contraria, uno de los pocos indicadores positivos se refleja en el turismo, que viene mostrando un comportamiento más dinámico. De acuerdo a los datos oficiales, la actividad creció 15% desde el último trimestre de 2025 y también sostuvo una mejora en lo que va de 2026, con impacto especialmente visible en rubros como gastronomía y hotelería.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, destacó que esa mejora representa un alivio, aunque aclaró que no alcanza para compensar la debilidad del conjunto del comercio. Sobre esa línea, remarcó que el desafío pasa por acompañar a los sectores más afectados con herramientas y medidas que ayuden a sostener la actividad.
En ese sentido, Rosario atraviesa un panorama económico con señales mixtas: mientras el turismo ofrece algo de aire en determinados rubros, el consumo en los locales comerciales no reacciona y prolonga una racha adversa que, por ahora, no encuentra un punto claro de inflexión.
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