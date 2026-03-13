Economía al rojo vivo: Sin señales de recuperación, las ventas no repuntan

El presidente de la entidad, Diego Rubio, explicó que el desmoronamiento se observa principalmente en artículos de confitería. Entre ellos mencionó tortas, postres, facturas y masas finas, que actualmente presentan menor salida en los comercios del rubro.

Turismo en verde

De manera contraria, uno de los pocos indicadores positivos se refleja en el turismo, que viene mostrando un comportamiento más dinámico. De acuerdo a los datos oficiales, la actividad creció 15% desde el último trimestre de 2025 y también sostuvo una mejora en lo que va de 2026, con impacto especialmente visible en rubros como gastronomía y hotelería.

image La actividad turística en la ciudad presenta otra imagen.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, destacó que esa mejora representa un alivio, aunque aclaró que no alcanza para compensar la debilidad del conjunto del comercio. Sobre esa línea, remarcó que el desafío pasa por acompañar a los sectores más afectados con herramientas y medidas que ayuden a sostener la actividad.

En ese sentido, Rosario atraviesa un panorama económico con señales mixtas: mientras el turismo ofrece algo de aire en determinados rubros, el consumo en los locales comerciales no reacciona y prolonga una racha adversa que, por ahora, no encuentra un punto claro de inflexión.

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