El nuevo negocio que gana tracción en la Patagonia

Lo que se empieza a discutir en el sur no es solamente una innovación ambiental, sino la posibilidad de que el campo genere valor no solo por lo que produce en términos tradicionales, sino también por el servicio ecosistémico que logra sostener y demostrar.

Cómo se transforma el manejo del campo

El camino para llegar a ese mercado exige bastante más que una declaración de sustentabilidad. El dueño del campo debe trabajar con una consultora o con un equipo profesional que analice el potencial del establecimiento y determine si existe capacidad real para desarrollar un proyecto de carbono. A partir de allí se vuelve necesario avanzar hacia un manejo holístico o regenerativo, con una rotación de animales que permita proteger la salud de los pastos, mejorar la cobertura del suelo y favorecer la acumulación de carbono en el ecosistema.

Todo ese trabajo técnico tiene que quedar respaldado por información científica y por un proceso de relevamiento riguroso. Todo ese trabajo técnico tiene que quedar respaldado por información científica y por un proceso de relevamiento riguroso.

Después entra en juego la etapa de validación, en la que participan certificadoras internacionales encargadas de revisar si la metodología aplicada respeta los estándares aceptados por el mercado.

Si esa instancia se supera, una verificadora habilita la emisión del bono, que equivale a una tonelada de carbono capturado. Recién entonces el proyecto queda en condiciones de salir a la venta.

La oportunidad existe, pero el acceso demanda estructura técnica, financiamiento inicial y capacidad para cumplir con exigencias que, por escala, muchos establecimientos no podrían afrontar en soledad. La oportunidad existe, pero el acceso demanda estructura técnica, financiamiento inicial y capacidad para cumplir con exigencias que, por escala, muchos establecimientos no podrían afrontar en soledad.

Forestblock avanza

Uno de los nombres que aparece vinculado con esta experiencia es el de Christian Farjat, fundador de Forestblock, una empresa que ya había acumulado experiencia en mitigación del impacto ambiental en Vaca Muerta y que ahora se encuentra trabajando en la Región Sur de Río Negro. Según Más Producción, la firma ya acompaña a 11 productores que reúnen unas 50.000 hectáreas, una superficie que muestra que el tema dejó de ser una simple idea para empezar a desarrollarse sobre una base concreta.

Farjat explica que el servicio abarca desde la búsqueda de campos aptos para estructurar proyectos hasta la comercialización final de los créditos mediante una plataforma blockchain, una herramienta que permite reforzar la trazabilidad y acercar la oferta a las empresas compradoras.

El empresario también plantea que el objetivo en Río Negro es orientar a los establecimientos hacia una ganadería regenerativa que respete la rotación del pastoreo y ayude a recomponer la cobertura del suelo.

El apoyo institucional busca resolver el principal cuello de botella

Uno de los factores que le da viabilidad a esta experiencia es el vínculo de Forestblock con el Ente de la Región Sur, que financia los estudios que deben realizarse en los campos. Ese respaldo tiene un peso decisivo porque muchos ganaderos locales no podrían costear por su cuenta la elaboración de una carpeta con certificaciones internacionales, aun cuando tuvieran el recurso natural necesario para participar de este mercado.

La iniciativa busca que el campo vuelva a ser percibido como una fuente de ingresos sostenible y que los gobiernos provinciales encuentren una forma de monetizar recursos naturales ya existentes, en lugar de limitarse a sostener a los productores a través de mecanismos de asistencia.

Por ahora, lo más concreto es que ya hay más de 50.000 hectáreas de campos ovinos analizando esta alternativa y una primera fase en marcha con 11 productores. Para la Patagonia, que durante años dependió de un conjunto limitado de variables para sostener su economía rural, la posibilidad de sumar ingresos a partir del carbono representa mucho más que una novedad ambiental.

Representa la chance de que el productor encuentre en sus propios pastizales una fuente de valor que hasta ahora no figuraba en la cuenta del establecimiento, pero que el mercado internacional empezó a mirar con creciente interés. Representa la chance de que el productor encuentre en sus propios pastizales una fuente de valor que hasta ahora no figuraba en la cuenta del establecimiento, pero que el mercado internacional empezó a mirar con creciente interés.

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