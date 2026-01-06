Tras un 2025 para el olvido, el peronismo ya tiene su primer gran desafío

Vale remarcar que la ausencia más notoria fue la del espacio que responde al exgobernador, Omar Perotti. Según lo comentado por el medio Política de Santa Fe, la decisión no asistir no fue casual.

"Primero debemos resolver en el seno oficial del partido algunas cuestiones, como por ejemplo que las decisiones no sean cerradas entre unos pocos. No nos olvidemos que nos censuraron la participación en las últimas elecciones".

image El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, fue el anfitrión.

En medio de las turbulencias, buenas señales

Desde afuera, el escenario para el peronismo estuvo marcado por fuertes tensiones. Sin embargo, puertas adentro hubo conformidad con algunos resultados del año pasado. En sintonía, varios de los asistentes destacaron: "Fuimos la segunda fuerza en convencionales y diputados nacionales. En el Congreso no perdimos ninguna de las tres bancas que renovábamos". El resultado final entusiasmó de cara a lo que viene

Con la mesa servida, y las copas en alto, el mensaje fue claro: mostrarse abiertos al diálogo, a cambiar aquello que no tuvo respuesta y proyectar a futuro sin diferencias (abismales) de por medio.

Los participantes coincidieron en que la mesa no tendrá periodicidad. Es decir, no habrá juntadas mensuales ni estructura formal, sino que se acudirá cada vez que un tema lo amerite.

La reforma electoral, el primer gran desafío del peronismo

La primera prueba de fuego para el sector es la reforma electoral que impulsa el gobernador santafesino. Ante esto, todos los partidos coinciden en que será el primer gran desafío para demostrar si el aprendizaje del último año fue real o una tregua coyuntural. Se pondrán a prueba los nuevos códigos internos.

Acá hay una coincidencia entre el peronismo y la gestión provincial. Comparten una posición troncal en relación al sostenimiento de las PASO tal como están. Las primarias son vistas como una herramienta fundamental para ordenar candidaturas y evitar rupturas.

La única grieta en la postura justicialista tiene que ver con el piso de votos necesario para entrar al reparto de lugares en la lista para las generales: las posiciones son encontradas entre elevarlo o dejarlo igual que ahora, que es el 1,5%.

No obstante, hay otra coincidencia: elevar algunos pisos electorales para eludir la atomización excesiva.

