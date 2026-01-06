SANTA FE. El peronismo provincial cerró el 2025 con un asado para dejar un mensaje político luego de un año con varias turbulencias. Después de los conflictos atravesados, las internas sin resolver y tensiones públicas que dieron que hablar, quedó la imagen de 'unidad'. El foco está en hacer un buen rol este 2026.
ROSCA POLÍTICA EN SANTA FE
Tras un 2025 para el olvido, el peronismo ya tiene su primer gran desafío
Después de un año con mucho ruido interno, el peronismo de Santa Fe busca sostener la unidad para volver a gobernar en territorio clave.
El encuentro movió el avispero de cara al inicio de un nuevo año, con el propósito de realizar gran campaña electoral. Está claro que si el peronismo logra sostener la unidad, podrá afianzarse y competir para lograr uno de lo objetivos: volver a gobernar Santa Fe.
En caso de revertir lo sucedido en 2025, la izquierda tiene grandes chances de disputar el principal despacho de la Casa Gris. Es que, a la hora de hacer una lógica, el voto de derecha se dividirá entre el oficialismo provincial que lidera Maximiliano Pullaro y el nacional, La Libertad Avanza.
Un asado para tomar decisiones
El asado de fin de año tuvo lugar en Pérez, en la vivienda del intendente, Pablo Corsalini, uno de los referentes de la liga de intendentes peronistas. Si bien la reunión no tuvo tinte político, sirvió para encarar el año cambiando de página.
En la mesa estuvieron La Cámpora, La Corriente, Activemos, el Movimiento Evita, el espacio Vamos y el bloque de senadores.
Vale remarcar que la ausencia más notoria fue la del espacio que responde al exgobernador, Omar Perotti. Según lo comentado por el medio Política de Santa Fe, la decisión no asistir no fue casual.
En medio de las turbulencias, buenas señales
Desde afuera, el escenario para el peronismo estuvo marcado por fuertes tensiones. Sin embargo, puertas adentro hubo conformidad con algunos resultados del año pasado. En sintonía, varios de los asistentes destacaron: "Fuimos la segunda fuerza en convencionales y diputados nacionales. En el Congreso no perdimos ninguna de las tres bancas que renovábamos". El resultado final entusiasmó de cara a lo que viene
Con la mesa servida, y las copas en alto, el mensaje fue claro: mostrarse abiertos al diálogo, a cambiar aquello que no tuvo respuesta y proyectar a futuro sin diferencias (abismales) de por medio.
Los participantes coincidieron en que la mesa no tendrá periodicidad. Es decir, no habrá juntadas mensuales ni estructura formal, sino que se acudirá cada vez que un tema lo amerite.
La reforma electoral, el primer gran desafío del peronismo
La primera prueba de fuego para el sector es la reforma electoral que impulsa el gobernador santafesino. Ante esto, todos los partidos coinciden en que será el primer gran desafío para demostrar si el aprendizaje del último año fue real o una tregua coyuntural. Se pondrán a prueba los nuevos códigos internos.
Acá hay una coincidencia entre el peronismo y la gestión provincial. Comparten una posición troncal en relación al sostenimiento de las PASO tal como están. Las primarias son vistas como una herramienta fundamental para ordenar candidaturas y evitar rupturas.
La única grieta en la postura justicialista tiene que ver con el piso de votos necesario para entrar al reparto de lugares en la lista para las generales: las posiciones son encontradas entre elevarlo o dejarlo igual que ahora, que es el 1,5%.
No obstante, hay otra coincidencia: elevar algunos pisos electorales para eludir la atomización excesiva.
