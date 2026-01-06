Cristina Fernández de Kirchner (CFK) recibió el alta médica el pasado sábado, tras permanecer internada durante 2 semanas por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada que le demandó una recuperación más larga de la esperada. Este martes (06/10) compartió un mensaje en su cuenta de X.
INTERNACIÓN EXTENDIDA
El mensaje de CFK tras su "dificultosa recuperación"
Cristina Kirchner (CFK) compartió un mensaje tras 14 días internada por una intervención quirúrgica cuya recuperación fue más larga a la esperada.
CFK agradeció a "todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior".
"También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación", añadió, sin brindar más detalles acerca de su estado de salud actual.
En el parte médico del Sanatorio Otamendi del pasado sábado se informó que luego de la evolución favorable, le fue retirado el drenaje peritoneal y se dispuso el inicio de un tratamiento antibiótico por vía oral. El seguimiento de su recuperación continuará en su domicilio y estará a cargo de su equipo médico personal.
Desde la intervención quirúrgica se esperaba que la ex mandataria recibiera el alta rápidamente, pero su recuperación se volvió lenta y los días de internación se extendieron.
El 20 de diciembre, CFK, de 72 años, fue derivada al Sanatorio Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos en su vivienda, donde cumple prisión tras la condena firme por la causa “Vialidad”. El traslado se dio tras la autorización judicial requerida debido a su condición legal. En el centro de salud, los médicos ordenaron estudios complementarios y, ante los resultados, autorizaron una cirugía de urgencia.
La evolución clínica de la ex presidenta requirió controles continuos y la administración de antibióticos endovenosos, además del mantenimiento de un drenaje peritoneal. El equipo médico enfocó los cuidados en evitar complicaciones de la infección y del cuadro intestinal agudo detectado tras la operación.
Durante la internación, los profesionales realizaron una tomografía computada abdominal que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. Ante esta complicación, el sanatorio aplicó medidas de soporte habituales, ajustando la medicación y controlando el balance hídrico, mientras aguardaban una resolución espontánea del episodio.
