El mensaje de CFK tras su "dificultosa recuperación"

El 20 de diciembre, CFK, de 72 años, fue derivada al Sanatorio Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos en su vivienda, donde cumple prisión tras la condena firme por la causa “Vialidad”. El traslado se dio tras la autorización judicial requerida debido a su condición legal. En el centro de salud, los médicos ordenaron estudios complementarios y, ante los resultados, autorizaron una cirugía de urgencia.

La evolución clínica de la ex presidenta requirió controles continuos y la administración de antibióticos endovenosos, además del mantenimiento de un drenaje peritoneal. El equipo médico enfocó los cuidados en evitar complicaciones de la infección y del cuadro intestinal agudo detectado tras la operación.

Durante la internación, los profesionales realizaron una tomografía computada abdominal que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. Ante esta complicación, el sanatorio aplicó medidas de soporte habituales, ajustando la medicación y controlando el balance hídrico, mientras aguardaban una resolución espontánea del episodio.

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos