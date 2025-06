Llanto de Marcelo Gallardo contra la FIFA: "Es insólito..."

Lo único que puede salvar el año del Millo es hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Para ello deberá reforzarse en este mercado de pases. Con lo que tiene, no le alcanza.

MARCELO GALLARDO desde su regreso a River Plate:



ELIMINADO en la semifinal de la Copa Libertadores 2024.

DERROTA en la Supercopa Internacional ante Talleres

ELIMINADO en cuartos de final del Apertura 2025.

ELIMINADO en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. pic.twitter.com/W8e3AyJllF — dataref (@dataref_ar) June 26, 2025

El llanto de Marcelo Gallardo contra la FIFA

Terminado el partido, Marcelo Gallardo prestó declaraciones para DAZN al pie del campo de juego:

"Estuvimos en partido. Lo quisimos jugar así. En la primera etapa, más allá del faltante de jugadores importantes para nosotros",expresó, en referencia a las ausencias de Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño.

A su vez, explicó las diferencias con el Inter: "Teníamos una clara intención de jugárselo, ir a presionar ante un equipo que juega bien, son fuertes físicamente, técnicamente son buenos. Jugamos el partido que creíamos que teníamos que jugar".

Con la mente más fría, el Muñeco soltó una explosiva queja en la sala de conferencias de prensa del Lumen Field Stadium.

"Me pareció algo insólito. No entender la sensación, la esencia del juego... Lo que significa estar jugando un partido tan importante y que te muestren imágenes de otro partido... Es una cosa que deberían rever. No es esencia del fútbol", dijo, en relación a que las pantallas del estadio en el que se jugaba Inter-River, se iba notificando de los goles convertidos en Urawa vs. Monterrey

Gallardo, además, expresó:

No tenés que mostrar imágenes de otro partido. Eso influye. La gente de FIFA debería tener más sensibilidad con este tipo de cuestiones. Me parece que no está bueno que suceda