Instituciones financieras de México sancionadas por narcolavado: Y Sheinbaum no se ruboriza

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En ese sentido, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Depto. del Tesoro de USA señaló que:

un empleado de CIBanco facilitó en el 2023 l a creación de una cuenta para lavar 10 millones de dólares en nombre del Cártel del Golfo

Intercam procesó más de 1.5 millones de dólares en transferencias relacionadas con la compra de precursores químicos en China .

Vector, por su parte, fue utilizada por el Cártel de Sinaloa para blanquear fondos y realizar pagos a empresas chinas entre 2013 y 2023.

Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, le bajó el tono a las declaraciones, dijo que “son dichos” y pidió a Estados Unidos que “envíe las pruebas, si es que las tiene”.

Embed “No hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum tras acusaciones de #EUA sobre Vector, Intercam y CIBanco por presunto lavado de dinero.



Añadió que su postura es que “si hay pruebas, se actúa,… pic.twitter.com/LncHzmht5B — El Estado (@ElEstadoMx) June 26, 2025

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum fijó postura en torno al señalamiento realizado a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por presunto lavado de dinero del CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, en beneficio del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Asimismo, pidió pruebas para poder cooperar con la investigación.

"Nosotros actuamos si hay pruebas, al Departamento del Tesoro (lo que pedimos) es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no, entonces, no lo negamos ni aceptamos, simplemente no hay pruebas, si hay pruebas de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero se actúa administrativamente, incluso penalmente, pero si no hay pruebas no se puede actuar", sentenció.

En ese sentido, el FinCEN, bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl —que otorgan al Departamento del Tesoro de EE. UU. facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de opioides sintéticos—, se enmarca en la actual política de Estado del gobierno de Donald Trump para enfrentar el tráfico de drogas. A ello se suma la reciente designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

El cerco financiero y legal, junto con los operativos cerrojo en la frontera sur estadounidense, pretende reducir el tráfico y el consumo de fentanilo, la llamada “droga zombie”.

El fentanilo, un opioide sintético, es altamente adictivo y cien veces más potente que la morfina, despersonalizando a quien lo consume y asemejándolo a un “zombie”. Es la principal fuente de financiamiento de los cárteles de México y de China, y representa un problema de salud pública en Estados Unidos, donde causa unas 100 mil muertes al año, especialmente entre jóvenes y personas sin hogar.

Más contenidos en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que recién se estrenó y ya tiene a la crítica a sus pies

La aerolínea que fue elegida como la mejor y regresó a la Argentina

Se acabó la tasa del BCRA: Ahora manda el mercado y la habilidad de los bancos

Marina Calabró no dejó dudas sobre Mariana Brey y su futuro en C5N: "Lo tengo chequeado"

Franco Colapinto y el mensaje de Alpine que impactó a todos: “Correrá siempre