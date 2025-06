Argentina Photoshop: José Luis Daza por el voto calificado

Realizadas estas aclaraciones imprescindibles para que el torpe mundo pseudo libertario no desacredite lo substancial de este texto, pasemos a una anécdota.

scioli kirchner fernandez.jpg Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Alberto Fernández: Cuando reinició la inflación y no le dieron importancia.

Uno de los empresarios más exitosos en la logística, accionista controlante de una multinacional del negocio postal, le dijo al cronista un día de los años '90, en su bunker no oficial de Carlos Pellegrini y Bartolomé Mitre: "Yo no le creo ni a los economistas ni a los contadores. Cuando cierra el mes y me dicen que ganamos X dinero, yo exijo que lo metan en un camión de caudales, lo traigan y lo cuento en las máquinas acá. Luego que lo regresen al banco. Hay mucha fantasía que no hay que aceptar".

Es cierto que a él no le resultaba un costo lo del camión de caudales porque controlaba 2 compañías en ese momento. Tampoco era un 'antiguo' porque fue un inversor inicial de aquella .com de la familia Liberman que logró cotizar en el Nasdaq (y vendió el mismo día, antes que se desplomara). Pero en concreto, lo que transmitió fue que los balances no reflejan necesariamente la realidad del dinero.

En esos casos, muchos apelan a "la voz del mercado", una figura impersonal pero que se supone Suprema. En la Redacción de Clarín cuando se quería lanzar un 'bolazo' que rodara mucho se decía que lo había comentado "alguien del 3er. piso", y tenía impacto el rumor. La Redacción estaba en el 2do. y Héctor Magnetto en el 3ro.

Pero, tal como dice Diego Giacomini -que de Milei conoce mucho más que Daza-, no interesa si es "del mercado" sino si las condiciones en que ocurre algo en el mercado son transitorias o permanentes.

La pérdida de credibilidad de Milei / Caputo / Daza / Santiago Bausili es consecuencia de que los agentes económicos -que es un universo más amplio que el del 'mercado'- creen que las condiciones son excepcionales, probablemente transitorias. Esto se relaciona con la idea de fragilidad vs. solidez de la economía argentina by Milei.

En abril, la Argentina recibió dinero para fortalecer su oferta cambiaria y pudo financiar su déficit 5 meses hacia atrás y 5 meses hacia adelante. Pero nadie sabe cómo se financia luego de los 5 meses hacia adelante, y a eso se le llama "condiciones transitorias".

¿Qué pasa con la demanda? Las empresas siguen con cepo, el único proveedor genuino de dólares es la balanza comercial y el resultado no es satisfactorio, y Daza pide que nadie repare en la cuenta corriente negativa. ¿No es un exceso?

Lorenzo Sigaut también citaba al mercado como su referencia y luego ocurrieron 3 devaluaciones de 30% cada una mientras Hugo Lamónica, secretario de Finanzas, decía que no había que mirar el flujo sino el stock.

Giacomini afirma que Deza presenta una "Argentina de Photoshop", apelando a ese software tan utilizado en la fotografía para quitar arrugas, eliminar estrías y darle juventud a personas que en la realidad no lucen tan vitales. Desde Susana Giménez a Wanda Nara pero tambien Javier Milei difunden sus imágenes a medios y redes sociales 'tocadas' con Photoshop. "Daza ahora lo generalizó", afirmó.

gato muerto.jpg Gato muerto.

Realidades

Para mudar la realidad argentina de lo transitorio a lo permanente habría que darle consistencia al déficit fiscal, por ejemplo.

Tal como lo recuerda 'el Topo', Alejandro Rodríguez (Consenso Federal), prorrogar en 2025 el Presupuesto Nacional 2023 destruye la idea de lo permanente para instaurar lo transitorio. No hay chance de creer en las cuentas argentinas cuando Milei va por 2do. año consecutivo sin Ley de Presupuesto, lo que no había sucedido en 41 años de democracia.

"Daza no tiene por qué saberlo porque él vivía en el exterior pero habría que explicarle un poco de historia argentina", agregó 'el Topo'.

Hay algo muy importante, que tiene que ver con la equidad y la producción: el régimen tributario. No es cierto que la presión impositiva haya disminuido en términos efectivos de manera tal que aliente la actividad económica. La economía de Daza sigue bajo el efecto del 'gato muerto' (dead cat bounce), y eso es sinónimo de transitorio, según los autores del concepto, Horace Brag y Wong Sulong, por entonces periodistas de Financial Times que analizaban el comportamiento del mercado de capitales en Singapur y Malasia.

Giacomini insistió: "Si la oferta es por el FMI y no el mercado, es transitoria; y si la demanda es 'pisada' porque sigue el cepo, ¿nos está tomando de boludos este Deza?".

Inevitable compartir esta frase. Urgente24 insiste: vamos a un plebiscito del modelo Milei / Caputo / Daza / Bausili en las urnas de octubre. Y habrá que respetar el resultado. Hasta entonces, todo sigue siendo transitorio.

javier-milei-kristalina-georgieva-g20jpeg.webp Javier Milei abrazado por la titular del FMI, Kristalina Georgieva. No es historia terminada.

