Deuda récord y flujos en rojo: Otra empresa energética bajo la lupa

La decisión de FIX responde a un cuadro de estrés financiero estructural: baja generación de fondos operativos, exigencias de inversión superiores a las capacidades actuales y un contexto de liquidez muy ajustada. Crown Point afronta vencimientos por US$ 37,5 millones en lo que resta de 2025, de los cuales US$ 25 millones corresponden a deuda bancaria y pagarés, y US$ 12 millones a ONs.