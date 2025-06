El Mundial de Clubes desnudó la decadencia del fútbol argentino

Pero hay otra cosa que preocupa más que la no competitividad con los europeos, es que equipos de otros continentes nos hacen partido y hasta nos ganan. En el caso de Boca no pudo ganarle a un equipo amateur como Auckland City, y en el de River no venció a Monterrey de México, teniendo en cuenta que, salvo algún club yanqui, el resto no compite en Concacaf, y deberían ser rivales a los que se les gane fácilmente. Primero tiene que suceder eso y luego compararnos con Europa.