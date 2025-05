Leandro Paredes no es prioridad para Riquelme

image.png

El primer movimiento que hizo Boca y Juan Román Riquelme para indicar que no buscará a Leandro Paredes fue no moverse, o sea, no iniciar negociaciones por el mediocampista de la Roma, que había puesto una cláusula de rescisión de contrato por 3,5 millones de dólares, pero solo si lo buscaba Boca. Pero Boca no lo busca y quizás no lo busque tampoco, o al menos para el futuro cercano y el Mundial de Clubes.