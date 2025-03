La eliminación de Leandro Paredes y la Roma que los hinchas de Boca festejan

image.png Leandro Paredes y Roma fueron eliminados en octavos de final de la Europa League.

Los hinchas “Xeneizes” no se olvidan de las idas y vueltas de Leandro Paredes para volver al club y al final no volvió. Lo que más molestó es que trascendió que el futbolista no vino por dinero, ahora eliminado de las competiciones europeas no le queda mucho por jugar y los hinchas lo festejaron.