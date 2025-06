Lorde mostró de más en su nuevo vinilo "Virgin" (incluyendo un detalle escatológico)

twitter-screenshot.png Una enfermera detectó materia fecal en la radiografía del álbum, lo que generó risas y memes. Fans compartieron imágenes similares y lo tomaron como un detalle tan insólito como real.

Y para entender mejor, otro usuario compartió imágenes similares de radiografías abdominales con restos fecales visibles en el colon. No era algo que uno esperaría encontrar en un arte de disco, pero ahí está, a la vista. Los seguidores no tardaron en hacer memes y bromas, como si fuera un "detallito extra" que Lorde metió sin querer o con intención, para sumar a la polémica.

Este disco, que Lorde describió como "un documento que refleja mi feminidad: cruda, primal, inocente, elegante, abierta, espiritual y también masculina", se siente como un proyecto personal y desafiante que no se guarda nada. Y para los que ya escucharon los singles, como "Man of the Year", la cosa va por ese lado: sin miedo, honesta y con un mensaje fuerte.

