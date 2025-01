Vaca Muerta: YPF cerrará un histórico acuerdo con India para venderle GNL.

El proyecto de YPF y Shell

En diciembre de 2024, YPF y Shell firmaron el contrato para realizar el megaproyecto del GNL de Vaca Muerta. La petrolera anglosajona reemplazó a la malaya Petronas, que decidió no participar. La obra tiene una inversión estimada de US$ 2.900 millones para los próximos 10 años y alcanzará los US$ 7.000 millones en los 20 años de vida útil esperada.

El proyecto consiste en instalar en las costas de Río Negro un buque de licuefacción de la empresa noruega Golar LNG llamado Hilli Episeyo. Con el barco esperan producir unos 2,45 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL. YPF espera que Golar LNG traiga otro buque capaz de producir 3,5 MTPA.

Además, el acuerdo entre YPF y Shell considera la posibilidad de que la petrolera anglosajona instale dos buques más en la provincia rionegrina. Cada barco tiene la capacidad de producir 5 MTPA anualmente y Shell se comprometió a comprar todo el GNL que salga de uno de ellos.

