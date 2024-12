Gracias a Vaca Muerta, la producción de petróleo y gas fue récord en 2024.

image.png

Hasta noviembre de 2024, el sector energético generó ingresos por US$ 5.223 millones más que en el mismo período del 2023. La consultora Economía y Energía estimó que el acumulado del año cerrará con un superávit mayor a los US$ 5.000 millones. Si este número se confirma, sería el más alto desde 2006, cuando estuvo cerca de US$ 6.000 millones.