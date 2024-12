Vaca Muerta: Neuquén frena los traspasos convencionales de YPF.

El gobernador de Neuquén exige que las empresas que quieran quedarse con áreas convencionales cuenten con las garantías económicas para reparar eventuales pasivos ambientales heredados. "Estamos exigiendo que las empresas que operan en la provincia tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, porque no podemos seguir con la misma laxitud con la que se manejaron en el pasado", dijo Figueroa.

De esta forma, la provincia no avalará un traspaso que no proteja esas condiciones ambientales en la cuenca Neuquina. "Si no se garantiza el sellado de los pozos, no vamos a firmar. Es así de sencillo. Queremos asegurar que, al terminar la explotación, las empresas se comprometan a restaurar el entorno como corresponde”, enfatizó Figueroa.

Igualmente, el gobernador de Neuquén destacó la buena relación con Horacio Marín, el CEO de YPF, e indicó que, con la conducción de la petrolera de bandera, "estamos trabajando bien, pero tenemos nuestros propios intereses que debemos defender", concluyó Figueroa.

