Sergio Ziliotto harto con las vueltas por El Medanito (cuando acecha Vaca Muerta)

La Mesa de Trabajo

"En marzo dijimos que era una política de Estado y le dábamos participación a la oposición. Perdieron 4 meses en la Cámara de Diputados para designar a los legisladores en la mesa de trabajo porque no daban quorum... y hablan de una ley entre gallos y medianoche. Es un pliego licitatorio. Son cuestiones técnicas, no políticas. Se está politizando un esquema técnico. Están con planteos que trae problemas diarios a la gestión... si no pregunten a los intendentes lo que significan los recursos", señaló Ziliotto.