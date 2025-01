Idesa le moja la oreja a Javier Milei: Modificar 3 impuestos ya

Quien afirme que Javier Milei eliminó el Impuesto PAIS es un desinformado o un mentiroso: el Impuesto PAIS tenía fecha de vencimiento de diciembre 2023 y el gran obsequio o acuerdo secreto entre Javier Milei y Sergio Massa fue una reinterpretación de las normas para que el Impuesto PAIS quedara vigente 2024 pero imposible extenderlo a 2025. O sea que Milei no eliminó nada. Al contrario, no pudo conservarlo. Es el motivo de la desesperación que hay en ARCA, el reemplazo de AFIP, en estos días. En concreto: Javier Milei prometió bajar los impuestos y no ha cumplido. Mucha motosierra blablablá pero el gasto público se financia con una enorme presión tributaria. ¿Libertario? Pamplinas.