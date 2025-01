Javier Milei le contestó a Victoria Villarruel por las "dos chirolas" que dijo ganar

No voy a ajustar y esto va a seguir siendo así. Acá vinimos por el bronce, no por el oro No voy a ajustar y esto va a seguir siendo así. Acá vinimos por el bronce, no por el oro

Por radio Mitre el titular del Ejecutivo, remarcó

Yo dije que no porque había que acompañar el esfuerzo de los argentinos y de hecho el resto de la política respecto de los argentinos perdió Yo dije que no porque había que acompañar el esfuerzo de los argentinos y de hecho el resto de la política respecto de los argentinos perdió

Antes y ahora

Milei volvió sobre el reciente congelamiento de dietas en el Senado que esta semana autorizó Villarruel por vía administrativa, por el cual se frenó cualquier tipo de incremento hasta el 31 de marzo.

“Lo que pasa es que el Senado, ahora pudo frenar este aumento, pero los dos anteriores dijo que no se podía y ahora pudo, no sé cómo es”

"Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo"

"Tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión. [Martín] Menem con diputados también hizo un montón de ajustes”, subrayó Milei.

villarruel-senado.jpg La Vicepresidente, Victoria Villaruel, enojada por lo que cobra a fin de mes Foto: NA

De mayo en adelante

“Ella me acompañó en la fórmula, lo que sucede es que a partir de mayo decidió dejar de participar de las reuniones de gabinete porque ella no compartía nuestra forma de ver y hacer política. Ella se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos, sino para 47 millones”, reiteró el jefe de Estado.

